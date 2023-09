Comuna Șona din județul Alba – exemplu de bună practică pentru conviețuirea între majoritate și minoritatea maghiară

Comuna Șona din județul Alba poate fi considerată un exemplu de bună practică pentru conviețuirea pașnică și armonioasă între comunitățile etnice care o populează. Conform ultimelor date statistice, comuna Șona are în jur de 3.700 de locuitori, din care 20 la sută sunt de etnie maghiară. Recent, și cu sprijinul autorității locale, a fost organizată seria de manifestări dedicate Zilelor Culturale Maghiare la care au participat și președintele UDMR, Kelemen Hunor, deputatul PNL Florin Roman și primarul localității, Teodor Florin Mărginean.

„În secolul XXI identitatea rămâne o valoare importantă. Trecutul, istoria, tradițiile sunt vitale atât pentru noi, maghiarii, cât și pentru români, la fel ca pentru orice altă comunitate etnică. Astăzi auzim de foarte multe ori de la cei care vor să uităm trecutul, tradițiile noastre, că libertatea înseamnă că nu ai nevoie de istorie, de tradiție, de trecut, de cultură. Tot ei spun că libertatea nu are nevoie de nimic ce ține de trecut, trebuie doar să te uiți spre viitor. Dar se înșeală. Este cum ai cere unui copac să nu își folosească rădăcinile, dar să producă fructe. În lipsa rădăcinilor nu are cum să producă fructe. Pentru comunitatea noastră școala, cultura, limba, istoria și tradițiile sunt importante. Avem nevoie de parteneri la nivel local, la fel cum avem nevoie de parteneri și la nivel central. Îi mulțumesc domnului deputat Florin Roman, și domnului primar Teodor Florin Mărginean că sunt alături de noi. Într-adevăr, acum nu suntem în aceeași barcă, dar asta nu înseamnă că parteneriate locale nu există. Și nu excludem să existe din nou parteneriate la nivel național. Noi am avut numeroase dispute și, cu siguranță, vom mai avea, dar când vorbim despre viitor suntem dispuși, cu toții, să susținem că există viitor comun aici, pe pământul nostru natal”, a afirmat Kelemen Hunor, președintele UDMR în discursul său de salut.

Președintele UDMR a mulțumit primarului Teodor Florin Mărginean pentru prezența alături de comunitatea maghiară și a subliniat faptul că există un parteneriat bun între autoritatea locală, majoritatea românească și comunitatea maghiară din localitate.

Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a subliniat într-o postare pe rețelele de socializare că „Ziua culturii maghiare de la Sânmiclăuș a fost un prilej de bucurie și atmosferă câmpenească!” și a mulțumit comunității maghiare pentru primire. La rândul său, primarul comunei Șona, Teodor Florin Mărginean, a atras atenția asupra importanței valorilor multiculturale prezente în localitate și a subliniat importanța castelului Bethlen Miklós, care urmează să fie renovat cu sprijinul proprietarului podgoriei Jidvei, Claudiu Necșulescu, în posesia căruia se află și monumentul istoric.

„Trebuie să fim dispuși să ascultăm și să ne punem în locul celorlalți”

Programul celei de-a doua ediții a Zilelor Culturale Maghiare din Sânmiclăuș a adus și proiecții de filme maghiare cu sprijinul Institului Cultural Liszt din București în Casa Comunitară din localitate, cu subtitrare în limba română, respectiv o expoziție bilingvă. Ca o noutate în acest an, pentru prima dată, artiștii Operei Maghiare din Cluj, grupul de dansuri populare Bekecs, artistul Vizi Imre și grupurile locale de dansuri populare au susținut spectacole în aer liber.

În opinia organizatorilor manifestării, conviețuirea reprezintă arta de a trăi și de a interacționa în armonie cu cei din jurul nostru. „Este o abilitate esențială în societatea noastră diversă și complexă, unde oameni cu diferite viziuni, culturi și valori se întâlnesc în mod constant. Conviețuirea pașnică se bazează pe respectul, toleranța și înțelegerea reciprocă și poate contribui semnificativ la pacea și prosperitatea unei comunități sau a unei societăți în ansamblu. Pentru a reuși în conviețuirea pașnică, este important să fim deschiși către cunoașterea și înțelegerea altor persoane și culturi. Trebuie să fim dispuși să ascultăm și să ne punem în locul celorlalți, să acceptăm că există diferite perspective și moduri de a gândi și să ne străduim să găsim punctele comune care ne unesc, în loc să ne concentrăm asupra diferențelor care ne separă”, au menționat organizatorii Zilelor Culturale Maghiare din Sânmiclăuș.