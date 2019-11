Confruntare Dan Barna - Theodor Paleologu. Contre şi ironii între prezidenţiabili: 'Eu sunt antreprenor pe bune'/ 'Vorbeam despre candidaţii care au şanse'

Theodor Paleologu a declarat că este antreprenor independent, fără a avea contracte cu statul, după ce Dan Barna a spus, într-o dezbatere la Europa FM, că România are nevoie de un președinte antreprenor. În replică, liderul USR i-a transmis că se referea la candidații cu șanse să câștige alegerile.

„Reforma Constituției e un pas obligatoriu. Fără penali în funcții publice a ajuns să fie în România un pas obligatoriu. Cred că România are nevoie în realitate de un manager de dezvoltare. Am avut și diplomați. Până acum România a avut patru președinți, toți din sectorul public. Am avut doi profesori, un editor de carte să îi spunem așa, dl Iliescu și un comandat de navă. Este pentru prima dată, și eu voi fi acel președinte, când România va avea un antreprenor ca președinte. Acum România are nevoie de un manager de dezvoltare”, a declarat Dan Barna, întrebat la Europa FM cu ce ar începe și de ce, dacă ar fi să facă un plan de țară.

Prezidențiabilul PMP Theodor Paleologu a precizat că el este antreprenor care nu are contracte cu statul, fiind complet independent.

„Nu o replică, doar o mică adăugire. Eu sunt antreprenor pe bune, complet independent, fără niciun fel de contract cu statul. Sunt unul dintre cei foarte mulți antreprenori independenți care duc în spinare statul român, prin taxele și impozitele pe care le plătesc, și nu primes deloc bani publici pentru nimic. Era doar o precizare că sunt sunt și eu antreprenor de 7 ani în domeniul educației. Am avut aproape 6.000 de cursanți în aproape 7 ani”, a explicat Paleologu, în cadrul dezbaterii electorale, alături de Dan Barna și Kelemen Hunor.

În replică, Dan Barna i-a transmis lui Theodor Paleologu că se referea la candidații care contează, cu șanse să câștige alegerile, cum este cazul lui.

„E foarte bine. Mă bucur să aud că domnul Paleologu este și antreprenor în egală măsură. Eu vorbeam despre candidații care au șanse și vor fi președinții României. Eu voi fi acel președinte”, a spus Barna.

În schimb, prezidențiabilul PMP i-a spus lui Dan Barna că nu ar trebui să facă distincție între candidații care contează și care nu.

„Domnule Barna, nu vă supărați, lăsați cetățenii să decidă și nu faceți dvs. discriminări între candidații care contează și candidații care nu contează. Să lăsăm electoratul să decidă. Nu spuneți dvs. cum va fi”, a conchis Paleologu.