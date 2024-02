Scandal după concursul de matematică 'Cristian S. Calude'. Prof. Monica Pocora, al cărei fiu, a participat, face acuzații grave / Video

Scandal după concursul de matematică 'Cristian S. Calude'. Prof. Monica Pocora, al cărei fiu, a participat, face acuzații grave

A ieșit scandul după organizarea concursului de matematică, „Cristian S. Claude”. Conf. univ. dr. Monica Pocora, de la Universitatea Danubius din Galați, al cărei fiu a participat la acest concurs, a vorbit despre probleme apărute ulterior, după ce evenimentul s-a încheiat.

„Copilul meu a participat la acest concurs. Este un concurs aflat la cea de-a XXIII-a ediție. Este recunoscut ca fiind un concurs cu grad de dificultate mare. Este un fel de matematică diferită așa, cu un alt grad de dificultate. Fiul meu participă pentru a doua oară la acest concurs. Prima dată a obținut un loc onorabil, iar anul acesta la fel, este un loc onorabil, însă consider că nu reflectă realitatea - nici clasamentul, nici lista cu punctajele obținute de copii”, a zis conf. univ. dr. Monica Pocora.

Textul a fost modificat la două zile după încheierea concursului

Textul a fost modificat la două zile după încheierea concursului, corectarea lucrărilor și premiere - acestea au avut loc sâmbătă, textul corectat a apărut lunea următoare.

„După așa-zisa premiere a copiilor, la o problemă s-a adăugat un enunț. Concursul a fost pe 20 ianuarie. (...) În dimineața testării, copiii au citit regulamentul, iar acolo scria că fiecare problemă are cinci variante de răspuns - A, B, C, D și E, iar copiii trebuie să bifeze doar un singur răspuns corect. Dacă un elev bifa două variante, chiar dacă le aprecia ca fiind ambele potențial valabile, nu primea niciun punct. Ca atare, fiecare trebuia să bifeze doar o variantă. A fost contestată o problemă asupra căreia s-a intervenit în privința enunțului. Se înfățișau două variante ca fiind valabile, dar copilul meu a bifat doar o singură variantă, așa cum cerea regulamentul. După două zile, enunțul a fost modificat și a rămas corect răspunsul B, indiferent de situație. Este exact răspunsul pe care copilul meu l-a bifat. Prin modificarea enunțului s-a înlăturat posibilitatea validării și celui de-al doilea răspuns ca fiind E”, a mai zis conf. univ. dr. Monica Pocora.

„Răspunsul considerat și punctat ca fiind corect, conform baremului inițial, era A, răspuns 5. După ce am semnalat eroarea, baremul a fost modificat și a fost trecut răspuns corect B. Fiul meu a bifat B, de la început, din sală. Directorul liceului a zis că și E ar putea fi corect, dar acest lucru intra în contradicție cu regulamentul conform căruia doar un singur răspuns avea problema. De aceea au modificat enunțul, la două zile. Au adăugat o condiție”, a mai spus conf. univ. dr. Monica Pocora.

Au mai fost probleme și la exercițiul 14: „Avea fie un enunț incomplet, fie era total eronat. Am consultat mai mulți profesori de matematică. Nici ei nu au putut să ajungă la o soluție”.

„Fiul meu, elev în clasa a VI-a, când și-a dat seama ce s-a întâmplat, mi-a zis că acest concurs ar trebui anulat”

„Fiul meu, elev în clasa a VI-a, când și-a dat seama ce s-a întâmplat, mi-a zis că acest concurs ar trebui anulat. Aceasta a fost poziția copilului”, a mai zis profesoara.

„Ei au considerat că varianta corectă este B, adică 62, dar niciun profesor de matematică pe care l-am consultat nu a validat acest răspuns ca fiind corect”, a mai zis invitata noastră.

Existau două moduri de a înțelege textul problemei. Textul problemei era, dacă nu greșit, cel puțin ambiguu și nepotrivit pentru un concurs tip grilă.

„Mihai Totolici este numele meu, vă scriu în calitate de profesor care a selectat problemele de matematică la clasa a 6-a, alături de colega mea, doamna profesoară Georgeta Balacea.

Concursul constă în 20 probleme, tip grilă, cu 5 variante de răspuns : A, B , C, D, iar dacă elevul consideră ca niciuna din variantele de mai sus nu e corectă, poate alege varianta E ( “Alt răspuns”) . La fiecare problemă corectă elevul obține 4 puncte, iar în caz că răspunsul este greșit , i se scade un punct, răspunsurile nebifate, nu se depunctează.Astfel, punctajul se calculează după următoarea formulă:

20 puncte din oficiu + 4x nr răspunsuri corecte- nr răspunsuri greșite.

Așadar, fiecare dintre noi a selectat ( compus) câte 10 probleme, cu grade diferite de dificultate, recunosc că la una din problemele mele a avut loc o omisiune in enunț (problema 5) dar a fost semnalată eroarea în timp util și au fost acceptate ambele variante de răspuns (B și E), corectura fiind în favoarea elevilor.

Colega mea, doamna profesoară Georgeta Balacea mi-a trimis cele 10 probleme selectate (printre care și problema 14, care face subiectul sesizării în discuție), pe care le-am rezolvat fără să mă uit pe soluțiile și rezultatele obținute de doamna profesoară, la unele am mai avut unele sugestii de îmbunătățire a textelor, dar la problema în cauză textul , într-adevăr mai lung, mi s-a părut în regulă, în sensul că băiețelul care împărțea monedele, după o regulă făcută să -l avantajeze pe el, la sfârșit, când mai rămân doar 8 monede in sac, se oprește, nu îi mai dă fratelui lui încă una, pentru că ar trebui ca el să ia 63 , și nu avea de unde. Așa am gândit eu, menționez că în ultimul timp după ce au ieșit discuțiile pe marginea problemei am dat-o și altor elevi, marea majoritate au gândit că o dată ce procedeul se oprește, atunci se oprește de tot, cel care împarte monedele nu mai are niciun motiv să-i dea la sfârșit o monedă fratelui lui.

În clasamentul concursului, elevul în cauză are 80 de puncte, premiul III, cu cel mai bun punctaj dintre toți elevii gălățeni, și merită toate felicitările noastre pentru acest remarcabil rezultat. Este al treilea punctaj , în fața lui sunt doi copii cu 90 puncte, (Colegiul “Murgoci “Brăila și Colegiul” Mircea cel Bătrân “Constanța, cu premiul I , iar premiul II cu 86 de puncte , un elev de la Liceul International de Informatică București (ICHB). După el urmează încă 2 elevi din afara județului Galați: un elev de la CN “Mircea Cel Bătrân“ Constanța, celălalt de la Colegiul Național “Tudor Vianu” București, iar abia după toți cei de mai sus, apare următorul elev clasat din Galați, de la Colegiul Național “Vasile Alecsandri”, la o distanță de 11 puncte (are 69 puncte). Deci cu atât mai meritoriu este rezultatul obținut.

Premiile au constat în diplome, (nu au fost acordate premii în bani sau alte obiecte). Felicitări încă o dată pentru rezultatul obținut și îl așteptăm să vină să ridice diploma. Succes la concursurile viitoare!”