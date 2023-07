Cozmin Gușă, dezvăluiri halucinante: Pandele a sărit la mine la bătaie. L-a sunat pe fiul meu azi noapte, după ora 12.00

Conflictul dintre Cozmin Gușă și primarul din Voluntari, Florentin Pandele, capătă amploare. În timpul emisiunii de la Gold FM, Pandele a intrat în direct și i-a spus lui Gușă că ”ne vedem după emisiune prietenaș”. Gușă susține că Pandele l-a sunat după emisiune, dar nu i-a răspuns pentru că acesta a mai avut un comportament violent în trecut, atunci când a sărit la bătaie în biroul unui ministru. Mai mult, Gușă susține că, ieri, Pandele a încercat să dea de el prin orice mijloace, ba chiar l-a sunat pe fiul său, după ora 12.00 noaptea.

Citește și: VIDEO | Florentin Pandele, intervenție ciudată în emisiunea lui Cozmin Gușă: 'Bine, prietenașul meu, te aștept după emisiune'

„Prietenașul” Pandele l-a sunat pe fiul meu azi-noapte, după 12:00, el nu i-a răspuns însă și bine a făcut, a fost înțelept că nu i-a răspuns. Eu sunt convins că Pandele n-a făcut-o ca să-l amenințe sau să-l înjure; l-a sunat, probabil, pentru că nu i-am răspuns eu la telefon după emisiunea de ieri, când, într-adevăr, și-a ținut cuvântul cum a zis în emisiune și m-a sunat el după-amiază. Eu, bănuind că nu va fi un dialog agreabil, am preferat să nu-i răspund. Eu sunt băiat bun așa, dar am două viteze: asta în care sunt băiat bun și aia în care sunt înjurat și atunci nu mai sunt băiat bun. Și în emisiune mi-am dat seama că voia să înjure, ăsta e și motivul pentru care din prudență l-am avertizat că e în direct, pentru că altfel cine știe ce v-ar fi auzit urechile în emisiunea cu Aurelian Popa de ieri și așa am rămas doar cu vocea tremurândă și gâlgâită a lui Pandele, cu „prietene”, „prietenaș”, „Doamne ajută”, „ne vedem după emisiune”, „te aștept”, „ne auzim”, „să vedem cu ce mă ataci”, mă rog, tot arsenalul de șmecherii ieftine.

A sărit la bătaie în biroul unui ministru

Să fie clar, eu nu fac această analiză astăzi ca să mă victimizez pentru că mă simt amenințat de Pandele. Acum vreo 10 ani, dar nu vă povestesc astăzi, a sărit la bătaie cu mine în biroul unui ministru important. Atunci am evitat confruntarea la limită, doar pentru că am gândit rapid în acea dimineață că cel care se va face de râs voi fi eu, indiferent dacă mă bătea sau dacă îl băteam eu pe el, bine nu ieșea pentru mine. Mă făceam de râs eu, nu el, pentru că el a fost în scene similare. Data viitoare însă, dacă va fi, aș vrea să reacționez tot la fel, pentru că m-aș face de râs de două ori. Omul e deja și sexagenar, dar cine știe dacă o să reușesc. N-ai noroc tot timpul să ieși cu bine din situații dificile, măi „prietenașule”.

Adevărul e că lui Pandele îi place bătaia. O practică demult și vorbind serios acum asta a vrut de fapt să transmită ieri, în intervenția de la Gold FM, și altor jurnaliști sau politicieni care s-ar gândi să aibă o părere proastă despre el și „albinuța” lui, recte Gabriela Firea. El are un trecut marcat de violență, marcat public în puține ocazii. Într-o ocazie, s-a întâmplat acum 15 ani, v-am mai povestit, cu cei de la PIN, care s-au dus să depună listele, niște tineri, și oamenii lui Pandele din Voluntari de acolo, era la alegerile locale, le-au dat picioare în fund și i-au împuns cu obiecte ascuțite cărora nu le-am spus atunci cuțite, pentru că ajungeam într-o anchetă penală care oricum se termina în defavoarea noastră, așa cum s-a terminat și acea anchetă penală din 2016 în care el a intrat peste unul, în curtea acelui om din Voluntari, l-a bătut că ăla manifesta împotriva Gabrielei Firea care a ajuns să fie primar; s-a deschis dosar la Poliția Voluntari-Ilfov, iar cel care a rămas cu amenințarea și cu frica a fost tot respectivul, nu mai știu cum îl cheamă. Bineînțeles că dosarul lui Pandele s-a închis.

Bineînțeles că e o practică mafiotă, Pandele fiind mafiot probabil doar în mintea lui, pentru că altfel aceste manifestări în public, cum parțial a fost și cea de ieri, nu arată decât că îl lasă nervii. Dar lăsându-te nervii și având putere poți să devii periculos, cum sunt convins că a fost periculos în tot acest timp, el prin gealații lui, pentru foarte mulți oameni din Voluntari sau din Ilfov. Știu destule povești, toate vor ieși însă la iveală după ce Pandele o să-și piardă puterea, ceea ce se va întâmpla destul de curând, și ăsta e motivul pentru care îl sfătuiesc pe Florentin Pandele, căruia îi place bătaia, acestui „prietenaș”, să se învețe să și încaseze, nu doar să dea, pentru că urmează vremuri în care va încasa. Doamne ferește să nu trebuiască să încaseze în locuri unde nu vrea să ajungă. Nu doresc asta nimănui, nici lui, chiar dacă el gândește urât legat de jurnaliștii care fac dezvăluiri, deci despre mine sau despre Iosefina Pascal sau despre alți oameni care sunt jurnaliști liberi. Semnalul de azi dimineață cu cele 35 de percheziții domiciliare din București și Ilfov pentru achiziții ilegale de imobile la Primăria Generală a Municipiului București din timpul în care era condusă de către Gabriela Firea, 2018-2020, vestesc confruntări care se vor deconta în defavoarea familiei Pandele-Firea care va trebui să se învețe cum e și pe partea cealaltă, adică a celor opresați, pentru că ei până acum au opresat.”, scrie Cozmin Gușă.