CRIZĂ în Masonerie! Marele Maestru a FOST DEMIS, dar NIMENI nu preia conducerea: se cer alegeri

E criză în Masoneria Română. Marele Maestru a fost demis. COMISIA SPECIALĂ a Marii Loji Naționale din România a emis o declarație în care își prezintă punctul de vedere și soluțiile în urma conflictului dintre Marea Lojoă Națională membrii Marelui Consiliu.

„Către toți Frații din Obediență

Membrii Marelui Consiliu, în frunte cu Marele Maestru Adjunct, în dispreț continuu față de voința exprimată deschis de un mare număr de Loji și un foarte mare număr de frați din Obediență, cu încălcarea deliberată a legislației masonice, a Landmark-urilor și tradițiilor masonice, nu au considerat că este cazul să se conformeze sau să răspundă Notificării Comisiei Speciale din data de 2 iulie 2020, prin care se solicita ultimativ preluarea atribuțiilor Marelui Maestru, demis în conformitate cu prevederile Constituției și Regulamentului General ale Marii Loji Naționale din România.

În aceste condiții, luând act de dezinteresul vădit al conducerii MLNR de a da curs solicitărilor privind reformele necesare Obedienței noastre, solicitări exprimate de peste 48 de Loji și un număr de peste 1200 de Frați în documente cum sunt: Memorandumul Masonic Român, Proclamația Masonică de la Timișoara, Declarația de la Brașov, Declarația de la Cluj-Napoca, Scrisoarea deschisă a R.L. Nomine ”Mircea Sion” Nr. 17 Or. București, Scrisoarea deschisă a R.L. Frații Golești nr. 121 din Or. Pitești, Scrisoarea deschisă a R.L. Minerva nr. 133 din Or. Constantă, Scrisorile deschise ale unor Respectabile Loji din Orientele Iași, Botoșani, Vaslui, Focșani, Suceava și Bacău, precum și nemulțumirile exprimate în cadrul Scrisorilor conținând demisii de onoare, Comisia Specială consideră drept datorie de onoare să demareze demersurile necesare convocării și organizării unui Convent Extraordinar, de îndată ce condițiile legale și epidemiologice o vor permite.

În acest sens, membrii Comisiei Speciale afirmă clar și fără echivoc:

- nu își arogă conducerea Obedienței, nici măcar cu caracter temporar,

- nu au ambiții personale vizând accederea la funcții înalte de conducere,

- nu doresc să beneficieze de vidul de “leadership” produs în urma demiterii Marelui Maestru și a complicilor săi din Marele Consiliu sau din fruntea unor importante instituții masonice ale MLNR.

Membrii Comisiei Speciale își propun:

- să pună capăt cât se poate de repede crizei din Masoneria Română, prin organizarea de o manieră democratică a unui Convent Extraordinar care să aducă modificările necesare legislației masonice;

- să reducă și să restructureze aparatul de conducere și să aleagă o nouă conducere a MLNR.

Pentru aceasta, Comisia Specială cheamă toate Lojile din Obediență, pe toți Frații responsabili, să se alăture efortului de reformare a MLNR prin desemnarea, de o manieră democratică, prin votul majoritar al Lojilor, a unor reprezentanți din Zonele masonice, care să contribuie la reforma legislației, organizării și gestionării MLNR, prin Comisia Legislativă și Comisia Economică ce se vor constitui la nivelul Obedienței și în care acești reprezentanți vor fi membri activi. Modul de constituire, obiectivele și regulamentul de funcționare a acestor comisii vor fi propuse întregii Obediențe în perioada imediat următoare.

Iubiți Frați,

Pentru prima oară în Masoneria Română are loc un exercițiu democratic de o asemenea amploare prin care sunteți chemați să făuriți o Masonerie în care Frații și Lojile să fie pe prim plan, să se bucure de respectul cuvenit, să își poată alege sau revoce în mod democratic conducătorii, fără ca “delictul de opinie” să mai constituie temei în exercitarea unei Justiții masonice abuzive și aservite unor interese nemasonice, în care gestiunea metalelor să fie făcută cu maximă transparență și nu să constituie o sursă de avantaje personale, ci o Masonerie a Valorilor și Principiilor Masonice tradiționale.

Așa să ne ajute Marele Arhitect Al Universului!” se arată în declarație.

Reamintim că un scandal de proporții a izbucnit între cei mai influenți și controversați masoni din România, Radu Bălănescu și Stelian Nistor! Suspendat din „orice activitate masonică” de către Marea Lojă Națională din România, Maestrul Mason Stelian Nistor a adus acuzații grave la adresa Marelui Maestru Radu Bălănescu, pe care îl suspectează că ar fi fost convins de o „putere străină de la Est” să împiedice România la preluarea președinției Conferinței Mondiale a Ritului Scoțian din 23 mai.