Cum a transformat Kadîrov o ţară izolată precum Cecenia într-o putere militară în interiorul Rusiei, care îl incomodează pe Putin?

Războiul din Ucraina a scos la iveală excesele dictatorului excentric al Republicii Cecene, Ramzan Kadîrov. Un lider autoritar care se laudă pe Instagram și Tik Tok cu forța cu care soldații săi luptă în Ucraina cu "satanismul universal" și care nu ezită să-și expună mașinile și conacele scumpe pe rețelele de socializare, scrie Cadena Ser, potrivit Rador. Cecenia este o republică cu majoritate musulmană care, după cum explică Mira Milósevic-Juaristi, analist principal la Institutul Regal Elcano: "Este o societate tribală, ca Afganistanul, este același stil". Milósevic-Juasristi dă asigurări că, deși societatea occidentală este obișnuită să funcționeze după "marje democratice", acolo ceea ce contează este "vocea tribului", iar Vladimir Putin a devenit un maestru al vechii strategii "divide şi vei câştiga" cu aceste clanuri.

Tocmai din acest motiv, în această societate divizată, familia Kadîrov a devenit un clan puternic și respectat datorită tatălui actualului lider Ramzan Kadîrov.

Enrique Ayala, analist la Fundación Alternativas, explică că Ahmat Kadîrov "a fost numit muftiu, care este un fel de judecător care poate emite fatwa care sunt decrete executive-religioase în cadrul dreptului islamic". Respectatul muftiu Ahmat Kadîrov a luptat împotriva trupelor ruse în primul război cecen și a obținut independența de facto față de Rusia în câteva ore din cauza prăbușirii URSS, dar Cecenia independentă a pierdut orice fel de stabilitate de ani de zile. A devenit un cuib de viespi unde clanurile și jihadiștii străini se luptă între ei și cu Rusia pentru controlul regiunii. Ayala explică că "atunci s-a produs o radicalizare, cu lupte interne între diferite clanuri şi o radicalizare a wahabismului, islamismul mai radical". În ţară, au pătruns luptători străini talibani şi din alte ţări musulmane.

Și tocmai în acest moment de haos Kadîrov și Rusia au semnat o alianță politică care încă dăinuie. Clanul Kadîrov a renunțat la independența Cecenă și s-a aliat cu Rusia în cel de-al Doilea Război Cecen încurajat de însuși Vladimir Putin ca război împotriva terorismului. Analistul Observatorului Eurasia explică că Putin a folosit acel război într-un scop politic și că a făcut chiar campanie pe un elicopter de luptă. Conflictul a încercat să elimine prezența jihadiștilor în toată Rusia. Marta Ter povestește că "în 2003, au fost alegeri trucate, dar în care Ahmat Kadîrov a fost declarat președinte al republicii cecene. Președinția a durat foarte puțin, doar un an, deoarece acesta a murit într-un atentat, în 2004". O bombă pusă sub scaunul său la un meci de fotbal a pus capăt vieții respectatului muftiu și Ramzan Kadîrov a devenit președinte de facto, deși nu a fost oficializat timp de trei ani.

Ramzan Kadîrov, până atunci aflat în umbra respectată a tatălui său, l-a înlocuit în fruntea țării și Vladimir Putin i-a oferit o înțelegere foarte simplă, după cum explică Milósevic-Juaristi: "Îți dau orice putere vrei tu în Cecenia, tu rămâi în Rusia și sper să controlezi radicalismul musulman și să-ţi arăţi loialitatea față de Rusia".

Kadîrov i-a garantat Kremlinului fidelitatea Ceceniei față de Federația Rusă, precum și asigurarea că nu se vor mai comite atacuri în Rusia, precum "cele mai sângeroase atacuri ale unor teroriști ceceni cum ar fi luarea de ostatici de la teatrul Dubrovka din Moscova în 2002, care s-a încheiat cu 170 de decese, sau cea de la școala Beslan din Osetia de Nord, unde au murit sute de copii", detaliază Marta Ter.

Dar această garanție a securității are un preț deoarece "Kadîrov are voie să facă tot ce vrea în interiorul țării, cum ar fi suprimarea opoziției, și a fost acuzat de răpiri, crime și tortură, doar pentru a rămâne la putere", deplânge Ayala. Pe lângă faptul că a impus un regim susținut de legea sharia, care anulează orice posibilitate de securitate și egalitate pentru femeile cecene, experții sunt de acord. Ayala explică că există o relație confuză între Kremlin și Kadîrov. "Guvernul rus alocă Ceceniei resurse pentru a investi în dezvoltarea acesteia, dar o parte importantă din ele ajunge în buzunarele lui Kadîrov însuși", a denunțat el. Analistul de la Alternativas asigură că republica este puțin industrializată și economia ei este preponderent agricolă, deși are resurse de gaze.

De fapt, în Cecenia rănile celor două războaie în care rușii și cecenii s-au ucis între ei nu s-au vindecat, iar stabilitatea regimului Kadîrov se simte efemeră. Analistul Marta Ter, de la Observatorul Eurasia, povestește că a fost în Cecenia în urmă cu câțiva ani și că locuia în casa unui civil. Mai exact, era vorba despre un medic. "Mi-a arătat subsolul casei lui și era plin de murături și conserve. I-am spus că a putea trăi trei ani cu ce era în pivniţă și el mi-a răspuns că sunt siguri că se va mai duce un alt război acolo și sunt pregătiți să-i facă față".

Însuși Vladimir Putin a mers atât de departe încât a dizolvat forțele militare cecene în diferite batalioane ale forțelor armate ruse ca un semnal de alarmă pentru acumularea de putere a lui Kadîrov în Cecenia, comentează Marta Ter. Putin a organizat Forțele Armate Ruse și a creat o nouă agenție numită "Garda Națională" sau "Rosgvárdia" care raportează direct președintelui, lui Putin. "Și cei 220.000 de bărbați înarmați ai lui Kadîrov au fost introduși în 15 batalioane alezii Naționale, care se află acum în Cecenia și sunt în mare parte batalioane mixte și nu îi raportează direct lui Kadîrov" Și dintre aceste 15 batalioane sunt 3 care sunt alcătuite practic din ceceni și care îi raportează lui Kadîrov. "I-a dat această mică marjă de manevră", spune Ter.

Experții avertizează că Ramzan Kadîrov intenționează să delege în viitor comanda țării descendenților săi, ceea ce ar ajunge să desăvârșească crearea unei dinastii în fruntea Republicii Cecene.