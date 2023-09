'Lucrarea constă în faptul că le-am luat banii': cum explică un artist decizia de a oferi unui muzeu două pânze goale în locul tablourilor comandate - VIDEO

Artistul danez Jens Haaning a fost obligat să returneze Muzeului Kunsten din Aalborg 532.000 de coroane (76.000 de dolari) după ce a predat două pânze goale ca opere de artă în cadrul unui proiect pe care l-a numit "Take the Money and Run".

În 2021, Jens Haaning, un artist conceptual din Danemarca ale cărui lucrări se concentrează asupra puterii și inegalității, a fost însărcinat de Muzeul de Artă Modernă Kunsten din Aalborg să recreeze două dintre lucrările sale de artă anterioare, pentru care folosise un teanc de bancnote pentru a reprezenta venitul mediu din Danemarca și Austria. Artistul a fost de acord, iar muzeul i-a pus la dispoziție aproximativ 532.000 de coroane (76.000 de dolari) pentru a recrea operele de artă, inclusiv un onorariu de 40.000 de coroane. Numai că, atunci când personalul muzeului a despachetat cele două opere de artă de la Haaning, a găsit două pânze goale intitulate "Take the Money and Run".

"Lucrarea constă în faptul că le-am luat banii", a declarat Haaning pentru dr.dk. "Nu este un furt. Este o încălcare a contractului, iar încălcarea contractului face parte din lucrare", scrie odditycentral.com

"Nu suntem un muzeu bogat"

Muzeul a expus noile opere de artă, dar i-a cerut totuși artistului să returneze sutele de coroane pe care trebuia să le folosească pentru a recrea piesele sale anterioare, iar când acesta a refuzat, a lansat o acțiune în justiție împotriva sa. Documentele juridice au precizat că lui Haaning i-au fost împrumutate cele 532.000 de coroane doar pentru a le folosi ca suport pentru lucrările de artă.

"Nu suntem un muzeu bogat. (...) Trebuie să ne gândim cu atenție la modul în care ne cheltuim fondurile și nu cheltuim mai mult decât ne putem permite", a declarat la vremea respectivă Lasse Andersson, directorul Muzeului Kunsten, pentru The Guardian.

Acum, după o lungă bătălie juridică, un tribunal din Copenhaga i-a ordonat lui Jens Haaning să restituie muzeului 492.549 de coroane, ceea ce reprezintă suma pe care muzeul i-a dat-o minus onorariul artistului. Acesta are acum 14 zile la dispoziție pentru a se conforma, dar poate, de asemenea, să facă apel la hotărâre.

Vorbind după verdictul Curții, Haaning a recunoscut că controversa din jurul proiectului său "Ia banii și fugi" a fost "bună pentru munca mea", dar a adăugat că aceasta "mă pune într-o situație imposibil de gestionat, în care nu prea știu ce să fac". El a mai spus că și Muzeul Kunsten a câștigat "mult, mult mai mulți bani" din publicitatea pe care i-a adus-o acest caz.

Lasse Andersson a recunoscut că a râs în hohote când a văzut pentru prima dată pânzele goale în 2021, descriind ideea lui Haaning ca fiind "umoristică", dar a adăugat că muzeul nu va comenta hotărârea judecătorească atâta timp cât aceasta poate fi atacată, lucru pe care artistul nu și-a exprimat interesul de a-l face.