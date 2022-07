CURATENIE DE VARA PRIN EUROPA

Observ discret pe ascuns de teama sa nu deranjam analistii politici de la noi, ca pana sa moara Putin de cancer sau cataracta, liderii occidentali racesc unul cate unul si pleaca spre pensionare. Boris Johnson istorie, Draghi tehnocratul arogant in drum spre casa de pensii si Micron prizonier fara majoritate in Parlament. Micron a avut sansa sa redevina Macron, dar cred ca acel tren a plecat din gara. Va fi doar un mic sinecurist fara forta la nivel european pentru restul mandatului, care se va ratoi prin Europa de Est pentru a parea important.

Astept cu nerabdare decontul in Germania, dar cred ca acolo iarna va fi decisiva. Daca Mercedes sau BASF vor trebui sa rationalizeze productia ca pe vremea lui Ceausescu de dragul lui Zelenski, tare imi e ca pe Ursula o asteapta vremuri grele. Poate cu ajutorul “transparentei” occidentale vom vedea si contractele cu Pfizer, in timp ce ea ne va anunta ca are scolioza si trebuie sa se retraga pentru a se dedica familiei. Asa cum puteti observa coruptia a ramas in Europa doar prin Moldova si Romania, vesticii sunt doar responsabili si imaculati cu zeci de milioane de euro prin conturi lobbyste.

Trist este ca o asemenea lipsa de lideri in Europa ca astazi, nu a existat niciodata. Toate statele puternice sunt conduse de niste demagogi prosti, fara viziune, care se ocupa cu interviuri si poze pe Facebook. Este dramatic sa vezi state ca Marea Britanie prabusite sub ignoranta unor apretati din marile universitati care vorbesc numai idiotenii. Aceleasi discursuri de nimic in bucla, de la salvarea mediului la egalitatea de gen, in conditiile in care Europa se intoarce pe vremea lui Gheorghiu-Dej. Acesti pensati in frunte cu Ursula, posesoare a unui cap de educatoare din mediul rural, nu realizeaza ce ii asteapta.

Cum sa blochezi tu evolutia modelului european care gazduieste destinul a sute de milioane de oameni, pentru o sceneta regizata? Cum sa crezi tu ca Ucraina nu e penetrata informativ de rusi si sa nu te intrebi cum eroul Zelenski are case pe off-shoreuri cu sefii serviciilor secrete? Cum sa nu realizezi ca Ucraina este cea mai corupta tara din Europa si totul este o bataie de joc la adresa ucrainienilor de rand, care au avut proasta inspiratie sa aleaga un catel corupt din buzunarul americanilor?

Cred ca Vestul este intr-o stare de prostie endemica, din care nu se mai poate trezi. Tuturor actorilor din societate, cu forta decizionala si putere, le-a convenit ca noua clasa politica sa fie niste imbecili fara inteligenta. Corporatiile au jubilat cand au vazut destinele Occidentului pe mana lui Trudeau, Macron sau Ursula. Au avut tarile pe mana sa faca ce vor intr-o profunda lipsa de empatie fata de societate. Inegalitate de venituri in crestere pentru clasa de mijloc combinata cu profituri uriase pentru ele. Taxe platite de nimic corelate cu prosteli promovate prin fundatiile lor caritabile. Din pacate pentru ele, se apropie finalul petrecerii si toate realizeaza ca Putin si Xi vor matura pe jos cu economia europeana. In acelasi timp, in Romania toate merg perfect, Citu vaccin e la concert cu un cap de mort pe tricou, dupa ce s-a imprumutat 25 de miliarde de euro. Fiecare tara cu cretinii ei!

Comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App