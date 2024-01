Cutremur extrem de puternic în Japonia: este alertă de tsunami/ Video

Potrivit UGS, seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.

Cutremurul de 7,5 a fost urmat la nici 10 minute de o replică de 6.2.

Agenţia meteorologică japoneză a emis o alertă de tsunami de-a lungul regiunilor de coastă vestice din regiunile Ishikawa, Niigata şi Toyama.



Potrivit agenţiei meteorologice, se crede că valuri cu o înălţime de până la 5 metri ar putea ajunge la Noto, în prefectura Ishikawa.



Valuri de peste 1 metru înălţime au lovit coasta oraşului Wajima din regiunea Ishikawa, a raportat postul NHK.

Video: NHK has aired this frightening footage of a building collapsing in Ishikawa during today's earthquake. It registered as 6+ on the JMA Seismic Intensity Scale. pic.twitter.com/K942Z9tKb4