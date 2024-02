Damjan Djokovici, după ce a bătut-o pe CFR Cluj: 'Am început anul bine, încercăm să o ţinem tot aşa'

Damjan Djokovici speră ca Rapidul să continue să câştige, după ce s-a impus şi sâmbătă seară, în deplasare, cu CFR Cluj, scor 1-0. Fost jucător la CFR Cluj, Djokovic a spus că s-a simţit ca acasă la revenirea pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu.

"Am început anul bine, încercăm să o ţinem tot aşa. Aici m-am simţiti ca acasă, m-am revăzut cu colegi, cu prieteni, dar este vorba de muncă acum, am câştigat şi mergem mai departe. Echipa are calitate să facă performanţă, trebuie să aşezăm jocul un pic. Luăm meci de meci şi încercăm să obţinem rezultate", a declarat Djokovici.

Formaţia CFR Cluj a fost învinsă, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Rapid, într-un meci din etapa a 25-a a Superligii.

Golul a fost marcat de Djokovici, în minutul 9.

În prima repriză, jocul a fost întrerupt aproximativ trei minute (din minutul 5) din cauza obiectelor pirotehnice folosite de suporterii clujeni.