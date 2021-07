Dan Barna răspunde nervos în stilul șefului CFR: 'Nu poți să trimiți autocare la 2 noaptea pe câmp'

Vicepremierul Dan Barna a avut vineri o discuție tensionată cu jurnaliștii care l-au întrebat de ce oamenii rămași blocați în tren nu au primit apă.

„Ati vazut declaratia ministrului Transporturilor. Din punctul nostru de vedere subiectul este incheiat. A fost o formulare nefericita in prima faza. Trebuie sa evaluam oamenii in functie de ce fac si nu in functie de o declaratie”, a declarat Barna, la Guvern.

Liderul USR a precizat ca nu a existat in CFR un plan de management de reactie in caz de criza: „Nu e nici prima, nici ultima data cand datorita accidentelor sau fenomenelor meteo extraordinare se intampla astfel de evenimente. Ce invataminte tragem este ca trebuie un plan de management de reactie in situatii de criza, cand un tren e blocat sa fie prevazute persoanele care trebuie sa intervina”.

Chestionat de presa de ce nu a ajuns nimeni la oamenii blocati in tren, vicepremierul a raspuns vizibil iritat.

„Puteti sa va certati cu mine cat doriti. E frumos sa se spuna 'Trimit un autocar'. Nu poti sa trimit autocare la 2 noaptea pe camp sa ia 1.000 de oameni cu elicoptere”, a afirmat Barna.

Vicepremierul a relatat ca si el a stat blocat in tren „cu siguranta intre 7 si 8 ore” pe vremea cand era student.