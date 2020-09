Dana Budeanu: Mâine la 11.00 fac o dezvăluire. Este continuarea adevărului

Dana Budeanu a spus duminică seară, la Antena 3, după ce săptămâna trecută a difuzat o înregistrare audio cu Nicușor Dan, că va continua și săptămâna viitoare să facă dezvăluiri.

„Daca fac (o nouă dezvăluire)? Da. Fac. Nu pot sa spun ce pentru ca am exclusivitate cu Stiripesurse pentru Verdictul Politic. Maine o fac, la ora 11.00. Este adevarul. Eu nu cred ca mai exista alta rupere dupa marea descoperire. Este continuarea adevărului si atat. Este un subiect extrem de documentat, nu doar de mine. Eu doar am preluat o documentare si am incercat sa vad ce e acolo si eu cred ca este un subiect pentru cineva puternic care poate face mult mai mult decat fac eu”, a spus Dana Budeanu. „Este continuarea minciunii generale a acestor ipocriți”, a adăugat ea.

Anterior, ea a spus că mai are înregistrări cu Nicușor Dan, după ce a difuzat înregistrarea audio în care politicianul sună un consilier al unui primar de sector pentru a interveni în cazul demolării restaurantului unui om de afaceri.