De câte ori și-a cerut Familia Regală Britanică scuze în mod public a fost dezvăluit. Se știe că membrii regali au anumite obiceiuri și tradiții pe care le respectă și cu greu li se aprobă să se abată de la ele.

Recent, o decizie rară a venit din partea Prințesei de Wales. Acesta și-a cerut scuze personale pentru „confuzia” din jurul fotografiei cu cei trei copii ai săi pe care a publicat-o de Ziua Mamei. După ce au fost observate anumite editări, Kate a recunoscut că a editat imaginea pentru că face acest lucru în mod ocazional ca fotograf amator.

De câte ori și-a cerut Familia Regală Britanică scuze în mod public

De cele mai multe ori, situațiile serioase sau controversele din jurul membrilor Familiei Regale Britanice sunt gestionate de biroul lor de presă. Cu toate acestea, gestul recent al soției Prințului William a făcut notă discordantă.

Publicațiile internaționale au scos la iveală toate ocaziile în care Familia Regală și-a cerut scuze în mod public.

Ducesa de Edinburgh

Contesa de Wessex de atunci i-a trimis scuze într-o scrisoare scrisă de mână comediantului Frank Skinner. S-a întâmplat după întâlnirea lor de la Royal Variety Performance din decembrie 2022.

Frank a dezvăluit că Sophie a făcut câteva comentarii după ce l-a văzut cântând Three Lions cu David Baddiel și The Lightning Seeds în timpul spectacolului.

Cu toate acestea, în februarie 2023, Frank a confirmat în emisiunea sa de radio că a primit scuze personale de la Sophie. El le-a considerat un gest drăguț.

Prințul Harry și-a cerut scuze într-o declarație

Prințul Harry și-a cerut scuze pentru participarea la o petrecere cu costume într-o uniformă nazistă în ianuarie 2005. Fotografia a stârnit controverse în întreaga lume când a fost publicată în ziarul The Sun.

Clarence House a emis o declarație în acel moment, în care spunea: „Prințul Harry și-a cerut scuze pentru orice ofensă sau rușine pe care a provocat-o. Își dă seama că a fost o alegere proastă a costumului”.

În timpul apariției sale la Premiile Diana din iulie 2020, Ducele de Sussex și-a cerut scuze pentru gestul lui, spunând: „Soția mea a spus recent că generația noastră și cea dinaintea noastră nu au făcut suficient pentru a îndrepta greșelile trecutului. Și mie îmi pare rău. Îmi pare rău că nu am dus lumea acolo unde meritați să fie.

„Rasismul instituțional nu are loc în societățile noastre, dar este încă endemic. Prejudecățile inconștiente trebuie recunoscute fără vină pentru a crea o lume mai bună pentru voi toți.”

Ducesa de Sussex

Meghan și-a trimis scuze foștilor ei colegi de clasă de la liceul Immaculate Heart. S-a întâmplat după ce a ratat reuniunea școlară de 20 de ani în 2019.

Cu toate acestea, Ducesa a avut o scuză la momentul respectiv. Școala catolică de fete din Los Angeles a organizat sărbătoarea pentru clasa din 1999 pe 5 mai, cu doar o zi înainte ca Meghan să-l aducă pe lume pe fiul Archie.

Sarah, Ducesa de York

În 2011, Sarah și-a cerut scuze că a acceptat bani de la agresorul sexual Jeffrey Epstein pentru a-și plăti datoriile.

Sarah a spus la acea vreme pentru Evening Standard: „Personal, în numele meu, regret profund că Jeffrey Epstein s-a implicat în vreun fel cu mine. Urăsc pedofilia și orice abuz sexual asupra copiilor și știu că aceasta a fost o eroare gigantică de judecată. Sunt atât de tristă încât nu pot spune.

„Oricand voi putea, voi rambursa banii si nu voi mai avea vreodata nicio legatura cu Jeffrey Epstein. Nu pot afirma mai tare că știu că s-a comis o eroare de judecată teribilă. Ceea ce a făcut a fost greșit și pentru care a fost pe bună dreptate închis”.

Regele Willem-Alexander și Regina Maxima a Țărilor de Jos

Familia regală olandeză și-a emis scuze personale pe Twitter după ce ar fi încălcat regulile de distanțare socială în timpul vacanței pe insula grecească Milos în august 2020.

Un mesaj pe contul de socializare al familiei regale olandeze spunea: „În mass-media a apărut o fotografie în care păstrăm prea puțină distanță. În spontaneitatea momentului, nu am fost foarte atenți la asta. Desigur că ar fi trebuit. Pentru că respectarea regulilor e de asemenea esențială în vacanță pentru a ține virusul sub control.”

Prințul de Wales

Prințul de Wales și-a cerut scuze în numele soției sale, Kate. Aceasta a anulat o călătorie individuală în Malta în septembrie 2014.

Prințul William a participat la sărbătorile Zilei Independenței din Malta în locul Ducesei, care suferea de hyperemesis gravidarum (grețuri grave matinale) în timpul celei de-a doua sarcini cu Prințesa Charlotte.

El a spus atunci: „Catherine mi-a cerut să spun cât de rău îi pare că nu a putut fi cea care vă transmite salutările Reginei tuturor. Așteaptă cu nerăbdare să vină aici.”

Prințul Philip

Soțul regretatei Regine a trimis o scrisoare de scuze unei femei cu care a avut un accident de mașină în Sandringham în ianuarie 2019.

Potrivit Daily Mirror de la acea vreme, o parte a scrisorii Prințului Philip era așa: „Aș dori să știi cât de rău îmi pare pentru rolul meu în accidentul de la intersecția Babingley. Soarele strălucea pe drumul principal. În condiții normale, nu mi-ar fi greu să văd trafic venind dinspre Dersingham. Dar îmi imaginez doar că nu am reușit să văd mașina venind și sunt foarte trist de consecințe. Am fost oarecum zguduit după accident, dar am fost foarte uşurat că niciunul dintre voi nu a fost rănit grav.”

În februarie 2019, s-a confirmat că prințul Philip, pe atunci în vârstă de 97 de ani, a renunțat voluntar la permisul de conducere.

Regina Maria a Danemarcei

Prințesa Moștenitoare Mary și-a cerut scuze pentru încălcarea regulilor Consiliului Național Danez de Sănătate. Ea a strâns mâna gazdei ei de la acvariul maritim Grenaa în august 2020.

Prințesa moștenitoare Mary și-a exprimat ulterior regretul pe Instagram, scriind: „Pe uscat, pe mare și în aer. Trebuie să ne obișnuim să purtăm o mască. Este important să respectăm cu toții recomandările autorităților sanitare”.