Demi Lovato, mesa emoționant pentru fani după ce a fost la un pas să moară din cauza unei supradoze

Cântăreaţa pop americană Demi Lovato, care a fost spitalizată de urgenţă, pe 24 iulie, la Los Angeles, pentru o presupusă supradoză de droguri, le-a scris fanilor într-un mesaj că nu a depășit problema dependenței de substanțe interzise, dar că lupta nu s-a încheiat, potrivit foxnews.com.

Într-un mesaj publicat pe platforma online Instagram, primul de la spitalizarea sa, artista a mulțumit lui Dumnezeu "că este în viață".

"Întotdeauna am fost transparentă în ceea ce privește parcursul meu cu dependența. Ceea ce am învățat este că această boală nu este ceva ce dispare sau pălește cu timpul. Este ceva ce trebuie să continuu să depășesc și cu care nu am terminat", a scris Lovato în mesajul său.

Cântăreața a mulțumit familiei și echipei de medici de la Spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles, care au avut grijă de ea.

Demi Lovato a fost spitalizată pe 24 iulie. În ziua următoare, site-ul de ştiri mondene TMZ.com a dat publicităţii o înregistrare audio de la serviciile de urgenţă, în care cineva spune că Lovato era lipsită de cunoştinţă şi că i se administra Narcan, un spray nazal folosit pentru tratarea supradozelor de opiacee, scrie Mediafax.

De asemenea, revista People a citat o sursă apropiată lui Lovato care spunea că artista este în stare stabilă și că supradoza nu a fost una de heroină, așa cum scrisese inițial tmz.com.

Tot site-ul tmz.com a citat surse care au spus că Demi a refuzat să indice ce droguri a luat, în timp ce surse din poliție au declarat că nu se va deschide nicio anchetă, pentru că nu au fost descoperite astfel de substanțe în locuința cântăreței.

Foarte multe vedete și-au exprimat sprijinul pentru artistă pe platforma de micro-blogging Twitter, printre acestea numărându-se Missy Elliott, Ariana Grande, Brad Paisle.