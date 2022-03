Desene şi instalaţii geometrice din instrumente de birou, într-o nouă expoziție Ignacio Uriarte la Gaep

Galeria de artă Gaep prezintă „Sequential Operations” (12 martie - 7 mai 2022), o expoziţie de desene şi instalaţii noi de Ignacio Uriarte. Cunoscut pentru lucrări realizate cu instrumente de birou şi metode similare cu cele dintr-o companie, lucrând după o rutină şi având rutina ca temă de interes, Ignacio Uriarte dezvăluie un ansamblu de desene monocrome la etajul galeriei, precum şi trei instalaţii sculpturale la subsol, conform news.ro.

În „Sequential Operations”, artistul lasă deoparte culorile şi se limitează la negru pe alb. Prin urmare, accentul cade pe spaţialitate. Desenele lui demonstrează diferite moduri de a construi spaţiul şi pun în evidenţă caracterul sculptural al formelor create prin tehnici diverse. Uriarte scribbles. Trasează linii drepte în aşa fel încât să obţină efecte picturale sau tridimensionale complexe. Ştampilează folosind ştampile custom-made cu motive geometrice. Şi bate la maşina de scris desene din litere ce devin adevărate studii despre potenţialul expresiv al geometriei.

La etajul galeriei, desenele sunt grupate astfel încât vizitatorii să poată analiza conexiunile dintre ele. Fiecare dintre cele trei camere de expunere are propriul protagonist: formele organice, efectul moirée şi, respectiv, mişcarea. Artistul este interesat, printre altele, de caracterul sculptural pe care-l poate oferi unor forme geometrice sau organice prin controlarea densităţii scribbling-ului; de tiparele geometrice cu efect moirée obţinute prin suprapunerea unor câmpuri rectangulare de litere bătute la maşina de scris; de felul în care poate sugera mişcarea unui astru pe cer printr-o secvenţă de şapte desene dispuse în formă de arc şi realizate din linii ce converg într-un punct a cărui poziţie se schimbă de la un desen la altul.

Practica artistică a lui Uriarte este strâns legată de backgroundul lui profesional. După studii de administrare a afacerilor, a lucrat iniţial în companii. În urmă cu aproape 20 de ani a demisionat din ultimul job corporate pentru a face doar artă. Nu a renunţat însă la universul office. Foloseşte în continuare instrumente banale de birou - pixuri, markere permanente, foi de dimensiuni standard, ştampile etc. - şi acţiuni de ordonare, standardizare, indexare, scalare. Organizate cu o anumită cadenţă, acestea transcend însă obişnuitul.

Prin instalaţiile sculpturale de la subsolul galeriei, rezultate din acelaşi modus operandi, artistul continuă să investigheze crearea şi disoluţia spaţiului. Mii de agrafe de hârtie aranjate în patru inele concentrice pe podea compun o replică „office art” la sculpturile lui Richard Long. Iar o secvenţă din foi de metal tăiate după dimensiunile foilor de hârtie din seria A, de la A0 până la A10, reprezintă o altă ipostază a dinamicii entităţi-unitate.

Universul formal al lui Ignacio Uriarte, definit de materiale office, strategii reducţioniste desprinse din curentul artistic minimalist, geometrii şi structuri vizuale create prin repetare, reflecţie, suprapunere sau juxtapunere, trimite la noţiuni precum timpul, rutina şi bucla continuă în care trăim.

Ignacio Uriarte (n. 1972, trăieşte şi lucrează în Berlin, Germania) a studiat artele la Centro de Artes Audiovisuales în Guadalajara, Mexic, după studii iniţiale în Administrarea afacerilor. Printre numeroasele lui expoziţii se numără: „Campos de texto” (NoguerasBlanchard, Madrid, 2021), „Secuencias” (La Ciudadela, Pamplona, 2020), 210 x 297 mm (Kunstraum Lakeside, Klagenfurt, 2019), „x, y, z” (Museo ABC, Madrid, 2018), „Apropos Papier: Ignacio Uriarte Bürokünstler” (Leopold Hoesch Museum, Düren, 2018), „Divisions and Reflections” (i8 Gallery, Reykjavik, 2018), „How to Define Space” (White Space, Beijing, 2017), „Acht Stunden zählen” (Berlinische Galerie, Berlin, 2015) şi „Line of Work” (The Drawing Center, New York, 2013).

„Sequential Operations” este cea de-a doua sa expoziţie personală la Gaep, după „Three Ways to Draw and One Way to Call for Attention” (2019).