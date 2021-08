Dieter Nisipeanu, tranșant în scandalul de la Federația Română de Șah: Absolut jenant!

Liviu Dieter Nisipeanu, cel mai mare campion român de șah al tuturor timpurilor, ia și el atitudine în scandalul iscat la alegerile pentru funcția de Președinte al Federației Române de Șah. După ce Vlad Ardeleanu a acuzat pe Facebook fosta conducere a Federației de abuzuri în urma invalidării candidaturii sale, mai mulți jucători importanți au luat atitudine împotriva acestor încercări fățișe de manipulare a alegerilor.

Într-o postare pe Facebook, Liviu Dieter Nisipeanu, „simbolul şahului românesc” și "modelul oricărui junior şi speranţa că se poate ajunge sus”, spune extrem de tranșant că nu se va mai „întoarce pe lista României cât timp IS Dobronăuțeanu (N.R. candidatul fostei conduceri a Federației) va fi la conducerea șahului Românesc”.

Iată comentariul integral al campionului care a distribuit postarea lui Vlad Ardeleanu și a adăugat: „Absolut jenant! Daca se mai intreba cineva de ce am schimbat federatia, cred ca totul e limpede acum. Ca sa fie cat se poate de clar, nu, nu ma voi intoarce pe lista Romaniei cat timp IS Dobronauteanu va fi la conducerea sahului Romanesc. Sunt foarte putine certitudini in viata, dar acest fapt este 100% sigur.”

Cine este Liviu-Dieter Nisipeanu - campion senior, la doar 17 ani

Născut pe 1 august 1976, la Braşov, Liviu-Dieter Nisipeanu este mare maestru la şah, iar din 2014 el reprezintă Germania, mama sa fiind săsoaică.

Primul său antrenor, cel care l-a îndrumat de la vârsta de 7 ani, a fost maestrul internaţional Radovici Corvin, acelaşi antrenor care l-a descoperit şi "şlefuit" pe Florin Gheorghiu, primul mare maestru român. La vârsta de 17 ani a câştigat campionatul naţional de seniori.

Consacrarea internaţională a lui Liviu-Dieter Nisipeanu a venit în anul 1996, când a reuşit un remarcabil loc 2 la Campionatul European de Juniori.

În anul 1999 a atins semifinalele Campionatului Mondial de Şah disputat în Las Vegas, învingându-i în drumul său pe principalii favoriţi ai turneului, Alexei Shirov şi Vasily Ivanchuk. A fost învins însă de viitorul campion mondial Alexander Khalifman.

În vara anului 2005, Liviu-Dieter Nisipeanu a reuşit cea mai mare performanţă din cariera sa şi din istoria şahului românesc, câştigarea medaliei de aur la Campionatul European de Şah (Varşovia). Această performanţă l-a propulsat pe locul 15 în ierarhia mondială cu un coeficient elo de 2707. Competiţia a avut la start 220 de participanţi. Nisipeanu a obţinut 7 victorii şi 6 remize, cu un rezultat foarte bun, de 10 puncte din 13 posibile.

În aprilie 2006, Nisipeanu a jucat la Bucureşti un meci de patru partide împotriva campionului mondial FIDE Veselin Topalov. În 2017, Liviu-Dieter Nisipeanu a devenit campion al Germaniei, iar în 2019, la Cupa Mondială, el a câştigat o partidă împotriva unuia dintre cei mai agresivi jucători ai lumii, americanul Hikaru Nakamura, făcând o partidă extrem de spectaculoasă, care a făcut înconjurul lumii şi a fost declarată drept cea mai frumoasă partidă a anului.