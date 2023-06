Djokovic a câştigat meciul cu Tiafoe, singurul pe iarbă înainte de Wimbledon

Tenismanul sârb Novak Djokovic, numărul 2 ATP, a câştigat singurul său meci disputat pe iarbă înainte de Wimbledon, joi, 6-3, 3-6, 10-7 cu americanul Frances Tiafoe, în cadrul turneului demonstrativ de la Hurlingham, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Djokovic, 36 ani, campionul en titre de la Wimbledon, vânează al optulea său titlu în Grand Slam-ul pe iarbă, cu care ar egala recordul lui Roger Federer.

Ca de obicei în ultimii ani, Djokovic nu a jucat niciun turneu de pregătire pe iarbă, punând accent pe odihnă şi recuperare după ce a câştigat la Roland Garros al 23-lea său titlu de Grand Slam.

Campionul sârb s-a antrenat cu italianul Jannik Sinner pe terenul Central de la Wimbledon, înaintea meciului cu Tiafoe.

''Întotdeauna este distractiv să joc cu Frances. Ne înţelegem foarte bine. Evident, Wimbledon se apropie aşa că am încercat să jucăm în ritmul normal'', a comentat Djokovic.

Despre antrenamentul cu Sinner, Djokovic a spus că ''a fost puţin straniu''.

''Trebuie să spun că ne-au peermis să ne antrenăm pe Centre Court, înainte de a începe turneul. A fost o premieră anul trecut. În acest an am avut din nou privilegiul să ies pe iarba proaspătă, să simt terenul. Este cel mai bun teren din lume. În fiecare an mă simt ca şi cum ar fi prima oară. Sper că va fi un alt an grozav pentru noi toţi la Wimbledon'', a mai spus Djokovic.

Într-un alt meci de la Hurlingham, Cameron Norrie l-a învins pe sârbul Laslo Djere cu 6-3, 6-2.

Turneul de la Wimbledon se desfăşoară în perioada 3-16 iulie.