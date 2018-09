DNA Florea vs. DIICOT Bănilă. Diferenţe în prima zi de celebritate între procurorii şefi propuşi de Tudorel Toader

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a propus-o joi pe procuroarea Adina Florea pentru funcţia de procuror-şef al DNA. Este a doua propunere a lui Tudorel Toader pentru o funcţie de la vârful Ministerului Public, după ce l-a propus pe Felix Bălină în fruntea DIICOT. Cel mai probabil, actualului ministru al Justiţiei îi va reveni şi sarcina de a propune un nou procurorul general, la expirarea mandatului lui Augustin Lazăr sau în cazul unei demiteri anticipate.

Diferenţele dintre cei doi procurori de rang înalt propuşi până acum, Florea şi Bănilă, par semnificative, nu doar în privinţa istoricului personal. Diferenţele se observă inclusiv în modul în care aceştia au reacţionat la momentul anunţului privind nominalizarea, dar şi unde au reacţionat. Dacă Felix Bănilă a fost "zgârcit" în apariţii publice în prima zi (Q Magazine şi Mediafax), Adina Florea a acordat un interviu la doar câteva ore după nominalizare (g4media.ro) şi alte două declaraţii (Digi 24 şi Mediafax).

Nominalizat pe 14 mai 2017, Felix Bănilă a avut o primă reacţie la Q Magazine: "Nu am apucat să văd nimic. Vreau mai întâi să văd şi eu cu ochii mei. Până acum nu am apucat să citesc, tot răspund la telefoane. Lăsaţi-mă să vad şi eu, vă rog tare mult."

Ulterior, în aceeaşi zi, Bănilă a oferit o declaraţie mai amplă pentru Mediafax: "În primul rând, vreau să îi mulţumesc domnului ministru pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. Este un prim pas din acest demers pentru că urmează şi avizarea la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), ulterior, numirea la domnul preşedinte. Nu pot să comentez cu privire la ce m-a avantajat pe mine, în raport cu contracandidatul meu, probabil acest raţionament îl deţine domnul ministru. Eu nu am lucrat în DIICOT într-adevăr, este o structură de elită a Ministerului Public. Nu am avut oportunitatea, nu am avut onoarea până acum, în schimb, am instrumentat dosare de mare violenţă, care au investigat grupări infracţionale şi prin natura faptelor investigate, dar şi prin profilul persoanelor pe care le-am cercetat, am fixat multe elemente din sfera criminalităţii organizate. Au fost câteva cauze importante, am experienţa bogată în spate, am proiectele necesare, întrunesc condiţiile. Este alegerea domnului ministru." Întrebat care sunt provocările pentru funcţia pentru care a fost nominalizat, Bănilă a răspuns: "Să realizez un colectiv închegat, care să dea rezultate mult mai bune."

Procuroarea ministrului Justiţiei pentru DNA, Adina Florea, a avut o primă reacţie în presa locală. "Este o onoare pentru mine. Mulţumesc pentru încredere!", a declarat procuroarea, pentru Ziua de Constanţa.

A urmat o declaraţie pentru Mediafax: "Sunt onorată și emoționată. Trebuie să îmi revin, pentru că am avut emoții mari, aproape că nu îmi găsesc cuvintele. Sper ca Secția pentru Procurori să aibă încredere în alegerea făcută de domnul ministru. E atât de repede acum să vă spun ceva despre planuri. Înțeleg că proiectele s-au publicat, mai multe nu aș putea să vă spun acum. Sunt foarte emoționată."

Dincolo de miza mai mare la DNA faţă de DIICOT, pentru opinia publică, Adina Florea a fost forţată şi de propriul istoric profesional să continue declaraţiile publice. A urmat o intervenţie la Digi 24, unde a comentat dosarul penal care ar viza-o: "Eu nu stiu sa fi aparut numele meu in vreun dosar, nimeni nu mi-a comunica ca as avea vreo calitatea procesuala, nu exclud posibilitatea unui dosar in care sa fie inceputa urmarirea penala in rem. (..) Nu s-au exercitat niciodata presiuni asupra mea si mi-e greu sa cred ca dupa 28 de ani ar mai putea cineva exercita presiuni in vreun fel asupra mea (..) Am incredere ca voi obtine avizul colegilor mei."

A urmat cea mai consistentă ieşire publică a procuroarei, printr-un interviu la g4media.ro, unde a atins mai multe chestiuni, de la planurile personale la opinia despre Inspecţia Judiciară, de la opinia despre DNA-ul ultimilor ani până la tema modificărilor legislative din domeniul justiţiei. Şi, în fine, o ultimă intervenţie a procuroarei a fost din nou la Mediafax, pentru o reacţie mai amplă după ce DNA a transmis precizări despre dosarul penal care o vizează.

O situaţie inedită în ceea ce o priveşte pe Adina Florea este intervenţia publică a tatălui său, politician PSD de nivel judeţean. Acesta a reuşit să o pună pe fiica sa într-o situaţie dificilă afirmând că preşedintele Iohannis ar putea fi anchetat de DNA.

Concluzionând: Dacă reacțiile lui Felix Banilă am putea să le caracterizăm ca fiind rezervate, în cazul Adinei Florea observăm o exuberanță în comunicare. O altă observație care se impune este una strategică - Felix Bănilă s-a concentrat mai mult pe etapa următoare a selecției, pe când Adina Florea pare că încă vrea să-l convingă, prin declaraţiile sale, pe ministrul Justiției că a făcut o alegere bună. Abundenţa mesajelor publice ale Adinei Florea poate fi justificată și de faptul că are de explicat mai multe decât avea la acea vreme Felix Bănilă.