Doar 4% din copiii din România sunt înscriși la creșă, în alte țări rata atinge și 70% (ministru)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat marți, la Antena 3, că în creșele din România sunt înscriși doar 4% din copii, față de o rată care atinge și 70% în alte state.

„Ar trebui sa aiba prioritate gradinitele si invatamantul primar. E segmentul care se preteaza cel mai putin la invatamantul online. Sunt 387 de crese in Romania. In tot mediul rural sunt doar 7 crese. Avem 22.000 de copii inscrisi in total in crese, un procent de 4% cand alte state au rata de cuprindere de 50-60-70%, deci nu asta e problema ca sunt cresele deschise. Cresele trebuie oricum sa faca parte din sistemul de educatie, termenul de preluare a creselor in sistemul de educatie este septembrie 2021” a declarat Sorin Cîmpeanu.

