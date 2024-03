Documentarul 'Thank You, Goodnight: Povestea lui Bon Jovi' va avea premiera pe Disney+

Documentarul „Thank You, Goodnight: Povestea lui Bon Jovi” va avea premiera în 26 aprilie doar pe Disney+. Filmul în patru părţi prezintă trecutul epic şi viitorul incert al uneia dintre cele mai cunoscute trupe din lume şi a celui care a stat în fruntea acesteia, Jon Bon Jovi.

O călătorie de 40 de ani de adoraţie rock and roll a fost pe punctul de a se prăbuşi din cauza unei accidentări vocale.

Echipa de producţie se alătură celebrei trupe în februarie 2022, prezentând în timp real peripeţiile prin care trec pe măsură ce încearca să-şi contureze viitorul. Pe cât de captivantă este povestea unui artist precum Jon Bon Jovi, pe atât de rar se întâmplă ca o legendă ca el să lase camerele de filmare să îi expună public momentele vulnerabile.

40 de ani de imagini din arhiva personală, demo-uri nepublicate de la începuturile lor, versuri originale şi fotografii inedite, care prezintă întregul parcurs: de la cluburile din Jersey Shore la cele mai mari scene din lume. Seria retrăieşte triumfurile şi eşecurile, aşadar, cele mai mari hituri, cele mai mari dezamăgiri şi momentele publice de cumpănă.

„Thank You, Goodnight: Povestea lui Bon Jovi” este regizat şi produs de Gotham Chopra, câştigător a numeroase premii Emmy („Kobe Bryant's Muse”, „Man in the Arena”, „Tom vs. Time”). Filmul este, de asemenea, produs executiv de Giselle Parets şi Ameeth Sankaran pentru ROS, şi este produs şi editat de Alex Trudeau Viriato, care a jucat un rol critic şi creativ în conturarea serialului.