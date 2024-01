Donald Trump, declarație controversată: Nu am avut niciun atac. Nu am avut un World Trade Center/ Video

Fostul președinte al SUA, Donald Trump, a făcut o serie de declarații care au provocat rumoare în toată lumea. Într-un discurs de campanie, Trump a spus că în timpul mandatului său nu a avut loc niciun atac terorist, precum cel din 11 septembrie, de la Word Trade Center. În tentativa de a critica politica externă a lui Joe Biden, Trump a spus că SUA se implică în Orientul Mijlociu și există riscul unor noi atentate teroriste, ceea ce în timpul mandatului său nu a existat.

Declarațiile lui Donald Trump au fost destul de vagi și tocmai asta a permis trunchierea declarațiilor și distribuirea unei părți în care spune că nu a existat un atac terorist pe 11 septembrie.

„Mi-au astupat gura timp de 4 ani, dar acum o spun: nu a existat niciun atac asupra WTC (turnurilor gemene), nu a fost niciun atac așa cum ne-au arătat ei și nu au existat dovezi că alte țări ar fi fost implicate… ..dar am ajuns să fim târâți într-un război în Orientul Mijlociu si Afganistan! Am cheltuit 9 trilioane de dolari, am ucis milioane de oameni… și ce am primit? Nimic. Tot ce am primit a fost Moarte și Sânge !!” - Aceasta este declarația care a generat controverse.

Declarația completă a lui Donald Trump

În context mai larg, Trump a încercat să spună faptul că implicarea SUA în Orientul Mijlociu ar putea atrage pericolul unor noi atentate teroriste, ceea ce în timpul mandatului său nu a existat.

”Interdicția de călătorie a lui Trump, care ne-a menținut cu adevărat în siguranță. Știți, când am fost acolo patru ani, am vrut să vorbesc atât de mult. Nu aveam terorism. Nu am avut atacuri. Nu am avut nimic. Și vreau... am avut interdicția de călătorie a lui Trump. Îi spunem interdicția de terorism, nu? Am vrut să oprim terorismul să intre în țara noastră. Dar nu am putut vorbi despre asta pentru că nu am vrut să fac asta și apoi, a doua zi, să se întâmple ceva. Așa că am petrecut patru ani ținându-mi gura închisă pe acest subiect anume. Dar acum vorbesc despre asta tot timpul. Nu am avut niciun atac. Nu am avut un World Trade Center. Nu am avut parte de atentate cum ați văzut și cu siguranță vedeți în alte țări. Și, apropo, acum ne implicăm din nou în Orientul Mijlociu. Priviți ce se întâmplă. Vă implicați... iată-ne din nou în Orientul Mijlociu.”, a spus Donald Trump.