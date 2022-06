Rușii fac paradă cu distrugerea armelor occidentale trimise Ucrainei. Cum este făcut praf o baterie de tunuri M777 americane (Video)

Rusia a publicat imagini din dronă cu atacurile sale care au distrus două din turnurile de artilerie M777 donate de către aliații vestici, în special Statele Unite ale Americii.

Tunurile M777, de calibru NATO 155mm, au început să fie folosite de către ucraineni în aprilie-mai, „frustrând” armata rusă. Tunurile M777 au însemnat un plus de foc și de precizie pentru ucraineni, care au rămas fără mare putere de artilerie după primele luni ale războiului.

Acum, Armata Rusiei prin televiziunile rusești a publicat imagini cu distrugerea a două astfel de tunuri M777, cel mai probabil tot prin foc de artilerie.

#Ukraine: The Russian army destroyed two Ukrainian M777 155mm towed howitzers, supplied by Western allies. pic.twitter.com/EadyoPAueW