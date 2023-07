Dublu standard progresist. Un doctorand al profesorului deontolog Cristian Preda a fost prins ca a plagiat

Unul dintre vârfurile Mișcării antiplagiat a fost prins cu mata-n sac. După Emilia Sercan, a căruia teza de licența are “probleme de originalitate” demonstrate de către presa, a venit rândul unui fost lider basist, europarlametar PD-L, profesor și îndrumător de doctorat.

Cristian Preda este acum decanul Facultății de Științe Politice a Universității Bucuresti și unul dintre liderii informali ai platformei politice progresiste REPER conduse de Dacian Ciolos.

Zilele acestea profesorul Preda participa la o școala de vara a partiduletului REPER. Acolo va trebui sa explice ultima decizie a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) ce îl privește in mod direct. Unul dintre elevii săi doctoranzi a fost prins ca și-a plagiat lucrarea de doctorat. Conform procedurilor Cristian Preda a coordonat, a citit și a supervizat pentru originalitatea și corectitudinea lucrarii intitulate “Metamorfoze ale elitelor politice din România în perioada crizelor economice interbelice – Evoluția ideologiei țărăniste în primul deceniu interbelic" semnată de Petre Florian Draghici.

Surse din cadrul Universității Bucuresti relatează ca profesorul Preda, cel care a criticat intens acuzațiile de plagiat împotriva unor politicieni, s-ar fi exprimat in cercul sau de cunoscuți cum ca "nu a avut cum sa isi dea seama" de plagiatul elevului sau Petre Draghici.

In alte situații de plagiat, Cristian Preda, alături de pupila sa Emilia Sercan a avertizat CNATDCU ca profesorii îndrumători “trebuie sa își dea seama" si ei de inadvertentele din tezele doctoranzilor dincolo de rapoarte si softuri anti plagiat. Preda a mai solicitat ca in cazul in care o comisie de etica universitară sau CNATCU invalideaza o teza de doctorat atunci profesorul îndrumător “nu mai are ce sa caute 5 ani in universitate". Cristian Preda si-a câștigat cu siguranța titlul de doctor in ipocrizie încă din vremea in care ii cânta osanale politice șefei sale politice Elena Udrea.