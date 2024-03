Eden Hazard şi-a trăit visul de a juca la Real Madrid, în pofida accidentărilor

Fostul fotbalist belgian Eden Hazard nu are regrete privind visul său de a juca la Real Madrid, în pofida accidentărilor care l-au împiedicat să-şi etaleze adevăratul potenţial, transmite DPA, potrivit Agerpres.

După ce s-a remarcat ca unul dintre cei mai buni jucători din lume la Chelsea, Hazard a fost transferat în 2019 la Real Madrid, dar acolo nu a avut impactul la care se aştepta toată lumea.

Accidentările l-au limitat pe Hazard la doar 76 de prezenţe în tricoul merengue, în toate competiţiile, înainte de a părăsi Santiago Bernabeu, vara trecută, după patru ani dezamăgitori.

La doar 32 de ani, Hazard a decis apoi să se retragă, dar a acceptat să revină pe teren în vară, la evenimentul Soccer Aid din 9 iunie, care opune selecţionata Angliei unei selecţionate mondiale.

''A fost visul meu, pot să vă spun. Chiar dacă povestea nu a fost aşa de bună, ştim cu toţii accidentările, problemele, dar când mă uit înapoi pot vedea imagini ale mele în tricoul lui Real Madrid şi a fost ceva de care sunt cu adevărat mândru'', a spus Hazard.

Evenimentul caritabil Soccer Aid va prilejui revenirea belgianului pe Stamford Bridge, unde a trăit cei mai frumoşi şapte ani ai carierei sale, cu două titluri în Premier League, două trofee în Europa League, câte unul în Cupa Angliei şi Cupa Ligii engleze.

''Am petrecut şapte ani, cele mai frumoase amintiri ale carierei mele de fotbalist. Am întâlnit jucători grozavi, nu doar în echipă, dar şi în afara clubului. Au fost şapte ani de fericire pură. Când am plecat, te simţi mereu puţin trist, dar acest club rămâne în mintea mea doar cu amintiri bune'', a adăugat Hazard.

Belgianul nu este tentat de o carieră de antrenor sau de conducere, dar se bucură să-i ajute pe cei cinci copiii ai săi să cunoască tainele fotbalului: ''Am copii, am familie, pot merge în Belgia să-mi văd mama şi tatăl, pot face o mulţime de lucruri. Acum mă simt bine să fiu departe, dar încă iubesc fotbalul, cu siguranţă voi face ceva legat de fotbal în viitor, dar acum vreau doar să mă relaxez şi să mă bucur de retragerea mea. Nu cred că voi fi un antrenor la echipe profesioniste, dar cred că pot antrena echipe de juniori, am copii şi vreau să-i învăţ cum să joace''.

Selecţionata World XI a Soccer Aid va fi antrenată de Mauricio Pochettino şi în componenţa ei se vor afla vedete precum Usain Bolt, fostul campion olimpic şi mondial de la 100 m şi 200 m plat şi brazilianul Roberto Carlos.