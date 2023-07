Ședință cu scântei la PNL - Unii lideri au răbufnit la adresa PSD: Rafila, Budăi și Câciu sunt calamități ale țării. Nu poți pune un șofer ministru

Nemultumire in crestere la varful PNL fata de ministrii PSD. Liderii PNL au pozitii tot mai dure la adresa principalilor ministri ai PSD, au relatat surse guvernamentale pentru aktual24.ro.

„Rafila, Budai si Caciu sunt calamitati ale tarii. E atat de praf Caciu, ca l-au pus la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Rafila este un butoi”, a declarat un important lider al PNL.

Ministrul Muncii, Marius Budai, a semnat primele demiteri in urma scandalului „caminelor groazei”. El a decis ca mai multi sefi de institutii sa fie trasi la raspundere pentru ororile descoperite in centrele din Voluntari saptamana trecuta, dar semnalate de presa inca din luna februarie, cand tot domnul Budai era ministru, dar nu era, probabil, la fel de vigilent ca acum.

Printre cei demisi se numara Mihai Tomescu, seful Autoritatii Nationale perntru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati, si vicepresedintele institutiei, Adela Craciun. Deciziile vor intra in vigoare chiar in cursul zilei de azi, dupa ce vor aparea in Monitorul Oficial.

De altfel, presedintele ANPDPD si-a anuntat inca de vineri intentia de a demisiona, dupa ce premierul Marcel Ciolacu i-a cerut sa faca acest pas. Tomescu a tinut sa precizeze ca nu vrea sa comenteze decizia: „Eu ma consider o persoana demna si un profesionist si nu vreau sa comentez aceasta decizie. Pentru mine aceasta functie nu a reprezentat o sinecura si nu am o miza politica. Tot ceea ce am facut a fost sa ma pun in sprijinul persoanelor cu dizabilitati si sa repun pe picioare o institutie care a patimit atat de mult de-a lungul anilor. Au fost cel putin cinci reorganizari sau desfiintari succesive ale acestei institutii in ultimii zece ani, fapt ce se rasfrange si in calitatea politicilor sociale din acest domeniu”, a declarat Mihai Tomescu, care a fost prima persoana nevazatoare membra a unui guvern roman – cabinetul Orban – si a facut foarte multe lucruri pozitive pentru persoanele cu dizabilitati din Romania.

Si sefa Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), Cristina Elena Anton, a fost demisa din functie in urma descoperirilor din centrele aflate in Voluntari. In ceea ce ii priveste pe reprezentantii AJPIS (Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala) Ilfov, situatia urmeaza sa fie analizata de o comisie disciplinara, intrucat fiind vorba despre functionari angajati in urma unor concursuri ei nu pot fi demisi in lipsa unei hotarari in acest sens din partea unei comisii de ancheta.