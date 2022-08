Șeful DNA bate cu pumnul în masă: 'Cetăţenii României au dreptul să intre în Spaţiul Schengen fără a mai fi umiliţi la graniţe'

Procurorul şef al DNA, Crin Bologa, susţine că Parlamentul României trebuie să modifice legile justiţiei în conformitate cu angajamentele europene pentru a face posibilă ridicarea MCV până la sfârşitul acestui an şi intrarea României în Spaţiul Schengen, astfel încât românii să nu mai fie "umiliţi" la graniţe.

"În ceea ce priveşte Mecanismul de Cooperare şi Verificare, acolo sunt prevăzute patru obiective. Unul dintre acestea este continuarea luptei împotriva corupţiei la nivel înalt şi mediu, iar acesta este în sarcina DNA. Aşa cum se arată în rapoartele din ultimii doi - trei ani, noi am îndeplinit acest obiectiv. Prin modificarea legilor justiţiei, eu sper să se ajungă la atingerea şi a celorlalte condiţionalităţi, care să permită funcţionarea independentă a Justiţiei, astfel încât, până la sfârşitul acestui an, să fie ridicat Mecanismul de Cooperare şi Verificare. Oricum va rămâne un mecanism general de verificare pentru toate statele europene - Mecanismul privind Statul de Drept. Eu, nefăcând politică, nici nu-mi place şi nici nu am această posibilitate, consider, totuşi, că cetăţenii României au dreptul să intre în Spaţiul Schengen fără a mai fi umiliţi la graniţele României. Pentru ei trebuie ridicat MCV, care să ducă mai departe la intrarea României în Spaţiul Schengen", a declarat şeful DNA, într-un interviu la RFI.