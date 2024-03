Ei sunt cei 35 de stejari convocați de David Gérard pentru finala mică a Campionatului European de Rugby

Pe 17 martie, Naționala de rugby a României se va confrunta cu Spania la Paris, în meciul pentru medaliile de bronz ale Campionatului European. Duelul va avea loc pe Stadionul Jean Bouin, începând cu ora 19:15, ora României. Cei 35 de jucători selecționați pentru această confruntare s-au reunit duminică la Izvorani, potrivit Mediafax.

Tricolorii au intrat de duminică în stagiu de pregătire la Izvorani, antrenamentele având loc pe terenul de la Complexul Sportiv National “Elisabeta Lipa” Snagov. Pentru această partidă staff-ul tehnic a convocat 35 de sportivi, 19 înaintași și 16 jucători de treisferturi.

De remarcat convocarea în premieră a trei jucători din Franța care evoluează la echipele lor atât la Espoirs, cât și la seniori, Buruiană și Lukas Mitu de la Castres și Horvat de la Albi. De asemenea, au fost chemați să se pregătească alături de stejari pilierul Răzvan Olteanu, centrii Alexandru Prescură și Daniel Neagu și aripa Ștefan Nedelcu.

„Urmează ultima bătălie ca să spunem așa, a fost un Campionat European complicat din cauza numărului mare de jucători accidentați și a celor care nu au putut să vină, dar ne-am dorit, ca staff, să avem o perspectivă asupra jucătorilor pe care îi avem și a echipei.

Am invitat pentru această ultimă săptămână de pregătire câțiva jucători tineri pentru că trebuie să pregătim și viitorul și este important pentru noi ca în fiecare săptămână să vedem jucători noi în această competiție. Vom avea și discuții cu ei legat de viitorul lor, de viitorul echipei naționale.

Urmează ultima partidă, suntem toți un pic supărați după meciul din Georgia, dar sincer, ne așteptam să fie greu să scoatem un rezultat bun acum. A fost un început pentru noi ca staff, pentru a vedea jucătorii și faptul că terminăm în primele patru echipe nu e atât de rău și dacă vom cuceri medalia de bronz va fi foarte bine pentru încrederea în noi.

Acest an ar putea fi un an de construcție pentru 2025 care este un an important pentru noi și vom avea și toți jucătorii care vor fi recuperați.”, a declarat David Gérard, antrenorul României.



Lotul României pentru meciul cu Spania:

Pilieri: Alexandru Savin (CS Rapid), Ciprian Chiriac (SCM USV Timișoara), Iulian Hartig (Bassin d’Arcachon), Vasile Balan (CSA Steaua), Thomas Crețu (Aurillac), Răzvan Olteanu (CS Rapid)

Taloneuri: Robert Irimescu (CSM Știința Baia Mare), Florin Bărdașu (CS Rapid), Ștefan Buruiană (Castres Espoirs), Lukas Mitu (Castres Espoirs)

Linia a doua: Ionuț Lucian Mureșan (SCM USV Timișoara), Ștefan Iancu (CSM Știința Baia Mare), Andrei Mahu (Massy), Yanis Horvat (Albi), Jacob Nicolaas Immelman (CSM Știința Baia Mare)

Linia a treia: Dragoș Ser (SCM USV Timișoara), Damian Strătilă (CSA Steaua), Vlad Neculau (SCM USV Timișoara), Kamil Sobota (CS Dinamo), Andrei Mitu (Pau)

Mijlocași la grămadă: Gabriel Rupanu (SCM USV Timișoara), Florin Surugiu (CS Rapid), Vlăduț Bocăneț (CSM Știința Baia Mare)

Mijlocași la deschidere: Hinckley Vaovasa (CS Dinamo), Alin Conache (CSA Steaua), Tudor Boldor (CS Dinamo)

Aripi: Ionuț Dumitru (CSA Steaua), Romeo – Corrado Ștețco (SCM USV Timișoara), Ovidiu Neagu (CS Dinamo), Manumua Tevita (SCM USV Timișoara), Ștefan Nedelcu (CS Rapid)

Centri: Tangimana Fonovai (CS Rapid), Gabriel Pop (Cascais), Jason Tomane (CSM Știința Baia Mare), Alexandru Bucur (SCM USV Timișoara), Alexandru Prescură (CS Rapid), Daniel Neagu (CS Rapid)

Fundași: Marius Simionescu (SCM USV Timișoara), Ionel Melinte (RC Hyères Carqueiranne La Crau)

Antrenor principal: David Gérard

Finala mare și finala mică, precum și meciurile de clasament ale Campionatului European se vor disputa toate în aceeași zi, la Paris, pe Stadionul Jean Bouin.