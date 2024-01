El este Claudiu Bălan, profesorul dispărut fără urmă: polițiștii suspectează o crimă cu adevărat șocantă

Marian Claudiu Bălan, un cunoscut profesor de matematică din Vâlcea, a dispărut fără urmă. Profesorul răspundea doar la mesaje, dar nu răspundea la telefon, ceea ce i-a alertat pe apropiați. Anchetatorii bănuiesc că soția și cei doi copii minori l-au ucis pe bărbat, iar ulterior au încercat să acopere această crimă.

În anul 2020, profesorul de matematică din Vâlcea a dispărut fără urmă, iar principalele persoane suspectate sunt soția și cei doi copii minori. Procurorii vâlceni îi acuză pe cei trei că l-ar fi ucis cu sânge rece și acum încearcă să ascundă crima.

Chiar dacă încă nu s-a găsit un cadavru, anchetatorii au plasat-o sub control judiciar atât pe soție, cât și pe fiul cel mare. Ambii sunt acuzați de lovituri cauzatoare de moarte și profanare de cadavre.

"În intervalul 10/11.04.2020, în timp ce se aflau în imobilul locuinţă de domiciliu, pe fondul unui conflict spontan izbucnit între membri familiei, respectiv între tată, mamă şi fiu, în contextul în care fratele mai mic a sărit cu cuţitul la tată, inculpatul (n.r.: fiul cel mare) a intervenit exercitând, conjugat cu inculpata, acte de agresiune asupra victimei, producându-i leziuni ce au condus la decesul acesteia şi apoi i-au ascuns cadavrul care nu a mai fost găsit", se arată în ancheta procurorilor.

Soția s-a pierdut în explicații

Suspiciunile anchetatorilor au început să se contureze atunci când explicațiile oferite de soție cu privire la dispariția bărbatului au fost contradictorii în fața cunoscuților timp de un an. Ea le-a spus surorii și mamei sale că acesta a fugit cu o altă femeie. Altora dintre rude, că a plecat la muncă în străinătate, fie în Marea Britanie, fie în Italia, lucrând la o spălătorie auto și trimițând bani.

Pentru investigatori, a fost ciudat faptul că nici copiii, nici soția nu au raportat dispariția la poliție. Anchetele indică că ultima dovadă a existenței bărbatului datează de pe 10 aprilie 2020, când acesta a vorbit la telefon cu mama sa. După acea dată, profesorul a dispărut practic fără urmă, iar soția pare să fi încercat să șteargă orice indiciu privind soarta lui.

Mesajul care a pus rudele în alertă

Mama profesorului a fost cea care a semnalat dispariția sa la poliție. Ea a primit un mesaj din partea lui Claudiu Bălan, care îi cerea să îl șteargă, după ce îl citește.

"...după ce citești mesajul, să-l ștergi și să nu zici la nimeni ce îți zic. Îți zic ție, că să știi de mine. ... Nu pot să zic unde sunt pentru că telefoanele sunt urmărite. Eu trebuie să mă ascund și să țin telefonul închis și să nu fiu găsit, deoarece sunt căutat. Anul trecut am fost la un bordel de mai multe ori la niște fete. Pe urmă am aflat că aveau 15 ani. Peștii au făcut filmări și mă șantajează. Stau cu o fată și lucrez la negru. Mă descurc, mai ales că am banii de la tine”, a fost mesajul ciudat primit de mama bărbatului.