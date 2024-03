Emil Boc, la Congresul PPE: Trebuie să avem ca prioritate absolută preocuparea de a servi interesul public major

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, miercuri, că, atât timp cât aleşii locali, europeni sau naţionali vor avea ca prioritate absolută preocuparea de a servi interesul public major, vor ieşi câştigători în alegeri.

El a participat miercuri, în cadrul Congresului Partidului Popularilor Europeni care are loc la Bucureşti, la o dezbatere privind "vocea" satelor, municipiilor şi regiunilor."Mulţumesc pentru această invitaţie, (...) pentru faptul că se permite autorităţilor locale şi regionale să arate că sunt parte a acestei mari familii a partidului nostru şi că împreună am reuşit şi vom reuşi şi în alegerile europarlamentare care urmează, dând viitor şi partidului nostru şi Uniunii Europene. De aceea, acest manifest pe care-l vom discuta şi vota reprezintă, practic, esenţa fiecărei entităţi din această Europă", a transmis Boc.El a explicat că în abordarea sa porneşte de la o definiţie mai largă a democraţiei. "Democraţia este guvernarea poporului, cu poporul şi pentru popor. (...) Este atât de important să nu uităm partea asta finală - pentru popor. Noi, cei care suntem aleşi locali sau europeni sau naţionali, cât timp vom avea prioritate absolută preocuparea de a servi interesul public major, şapte zile din şapte, (...) vom fi învingători. Deci, nu există reţetă magică a câştigării alegerilor. Colegii mei au prezentat câteva ingrediente, pentru că politica este o ştiinţă la fel de exactă ca matematica, să ştiţi, iar unul din ingrediente este (...) încrederea pe care trebuie să o câştigi şi care se pierde atât de repede. Esenţa încrederii stă în preocuparea constantă pentru interesul public", a subliniat Boc.În opinia sa, un al doilea element este reprezentat de "viziunea şi ascultarea oamenilor"."Nu poţi să faci un manifest din laboratoarele de inteligenţă artificială, oricât de superbă ar fi inteligenţa artificială. Manifestul trebuie să se bazeze pe problemele reale şi pe soluţiile concrete la soluţiile oamenilor. Cea mai bună politică este politica rezolvării problemelor oamenilor. Capacitatea de a asculta, după aceea trebuie să fie transpusă în acţiune, în viziune", a menţionat Emil Boc.Nu există comunitate în Europa, în România, care să nu aibă un avantaj competitiv, a susţinut el. "Obiectivul nostru este să identificăm acel avantaj, să-l potenţăm şi să oferim oamenilor slujbe bine plătite şi calitate a vieţii. Dacă această preocupare există, cu siguranţă noi putem reuşi", a completat primarul.Conform acestuia, la Cluj-Napoca, după căderea comunismului au fost căutate noi soluţii de dezvoltare în condiţiile în care s-a ajuns la concluzia că industria grea nu mai reprezintă un viitor al oraşului."Ne-am luat avantajul competitiv de a avea 10 universităţi, peste 100.000 de studenţi, şi am spus - economia cunoaşterii bazată pe inovare este viitorul şi am devenit cu ajutorul Europei un puternic centru de inovare din centrul şi estul Europei. Şi mă bucur că acest manifest pe care noi îl susţinem astăzi, are, pe de-o parte, economia de piaţă, competitivitatea Europei, dar şi celelalte faţete ale monedei, solidaritatea şi coeziunea. Mergând împreună economia de piaţă şi coeziunea vom fi învingători în Europa, o Europă care doar cu Partidul Popular European, aşa cum a demonstrat, a reuşit să domine cinci crize şi să le stăpânească. E singura forţă politică care poate oferi cetăţenilor cea mai bună şansă să avem pace, prosperitate şi viitor în Europa", a mai afirmat Emil Boc.