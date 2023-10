Șerban Huidu îl umilește pe Irinel Columbeanu: Beizadea care nu a muncit o zi!

Realizatorul TV Șerban Huidu reacționează dur în valul mediatic generat de Irinel Columbeanu. Fostul milionar, cunoscut pentru aventurile sale excentrice cu femei extrem de frunoase, ca Anna Lesko sau Monica Gabor, care i-a fost și soție, a ajuns la azil, acolo unde stă practic din donații. Șerban Huidu spune însă că prezentarea lui Columbeanu a o victimă e o sfidare la adresa adevăratelor victime.

Iată articolul complet postat de Huidu pe blogul său:

"În ultimul timp am ajuns să fiu asaltat din toate părțile, din toate mediile, de ideea asta prostească, de-a dreptul tâmpa, că Virinel Columbeanu săracul a ajuns cum a ajuns. Și ce șmecher era el. Pe net, la radio la tv in ziarele care încă se mai printeaza pe hârtie, ne este prezentată „adevarata” dramă a „latifundiarului” de la Izvorani. Băi si nimeni nu spune nimic. Lasă ca spun eu. Sunt obisnuit să am frigiderul plin. Să purcedem.

A rămas săracu’ și fără bani și fără palat și fără femei. Daca nu aș cunoaște adevărul mai că mi s-ar umezi ochii. L-am cunoscut pe Virinel la începutul anilor 2000. Am fost invitat in oras, de seful de facto de la radio21 din acea perioada. Eu eram chemat la masa bogatilor, probalil sa fiu impresionat de ce lume e acolo. Impresionat am fost dar în sens negativ.

Interesant este ca, înca de pe atunci, Virinel Columbeanu părea un nene bătrân. Și era mai tânăr decât sunt eu azi. A venit cuminte in ținuta lui Yamamoto; cu Anna Lesko din dotare care avea un cap peste el. Și atunci mi-am zis „ia uite si la nenea ăsta, chiar crede ca e pe bune ce trăiește”. Mai târziu, aceiași obsesie il făcea sa defileze la televizor, la unul dintre primele reality show-uri de pe la noi.

Și atunci era cu o fata cu 2 capete mai înaltă, si atunci se afisa ca reprezentantul celor bogati, fara griji și cu o putere de a trece plutind peste greutățile vieții. Realitatea poate fi ascunsă o perioadă dar nu la nesfârșit. Aviz celor ce cred ca tot ce zboara se mănâncă. Banii nu cresc in pom, munca e in general cea responsabilă pentru ei și, evident, norocul. Prezentarea lumii de azi, unde o mana de smecherasi defileaza cu traiul ala bun, când in realitate ei sunt rupți in cur, e o regula. Din pacate.

Nea Virinel nu a muncit o ora pentru banii pe care i-a risipit atât de repede și nechibzuit. Tac’su a făcut rost de ei. Cum? Dumnezeu știe. Dar Columbeanu junior nu a facut decât să cheltuiască. Și ce face o beizadea obișnuită cu luxul și cu femeile gonflabile, când sacul ajunge la fund? Cum ce? Se împrumută. ȘI băncile îi dau. Că doar e Columbeanu ala șic de la televizor. Ce uita să vă spună bancile când vă dau împrumut e ca ele vă dau cu o mână și vă iau cu 10. Virinel așa s-a ars.

Și uite așa a ajuns la sapă de lemn și la statutul de Cenușăreasa. Cand cașcavalul s-a terminat „prietenii” au plecat, femeile și-au luat zborul si „sărmanul” a ramas in salopeta Yamamoto cu ochii in soare, plângând după gloria pierdută. Glorie la care nu a avut nici o contribuție. Pot spune cu mâna pe inimă că cine sădește vânt culege furtună și ce își face omul cu mâna lui lucru manual se cheamă".