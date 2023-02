Erdogan a anunțat că imobilele prăbușite în Turcia vor fi reconstruite în mai puțin timp decât reabilitează România o stradă

Turcia a emis vineri reglementări de reconstrucţie pentru regiunea devastată de cutremurele din această lună, noile prevederi urmând să le permită companiilor sau organizaţiilor caritabile să ajute în misiunea urgentă de a ridica locuinţe noi pentru milioane de persoane în nevoie, transmite Reuters. Mai mult de 160.000 de imobile cu 520.000 de apartamente s-au prăbuşit ori au fost grav avariate în Turcia în urma cutremurelor recente, scrie Agerpres.

Numărul celor decedaţi a depăşit 43.500 în Turcia, iar în Siria se apropie de 6.000.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis că locuinţele vor fi reconstruite în termen de un an, deşi experţii au atenţionat că autorităţile ar trebui să acorde prioritate siguranţei înaintea rapidităţii. Practic, termenul de un an de zile e unul infim dacă ne raportăm la România, unde într-un an nu se finalizează nici reabilitarea unei străzi.

Mulţi supravieţuitori au părăsit regiunea din sudul Turciei lovită de cutremure sau au fost cazaţi în corturi, containere şi alte adăposturi puse la dispoziţie de guvern. Potrivit decretului prezidenţial publicat vineri în jurnalul oficial, persoanele fizice, instituţiile şi organizaţiile vor putea să construiască imobile de locuinţe şi de afaceri pe care le pot dona Ministerului Urbanizării, urmând ca acestea să fie puse la dispoziţia celor în nevoie.

Ministrul justiţiei, Bekir Bozdag, a afirmat la postul CNNTurk că 171 de persoane au fost arestate şi alte 77 sunt anchetate pentru nerespectarea normelor de construcţie.

'Toţi cei implicaţi vor fi aduşi în faţa justiţiei. Toţi vor fi pedepsiţi în funcţie de responsabilitatea lor', a spus ministrul.

El a afirmat că ar putea fi necesară modificarea legislaţiei în cazul infracţiunilor legate de autorizaţiile de construire, şi că autorităţile ar trebui să discute pedepse mai aspre pentru încălcarea reglementărilor privind planurile urbanistice zonale, care stabilesc unde şi cum se poate construi în siguranţă.