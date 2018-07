Eugen Teodorovici îi dă ULTIMATUM șefului ANAF: Ionuț Mișa este pe făraș

STIRIPESURSE.RO vă informa faptul că se pregătesc schimbări majore la ANAF, inclusiv mazilirea președintelui Ionuț Mișa. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici i-a dat ultimatum lui Mișa și i-a cerut ca luni, la ora 09.00, să găsească pe birou un ordin al șefului ANAF prin care se simplifică procedura de recuperare a taxei auto.

Citește și: SURSE - Se pregătește un adevărat CUTREMUR la ANAF: inclusiv președintele ar putea fi schimbat

„Am văzut acolo la colegii mei, din păcate, uite aşa un dosar ca ăsta sau puţin mai gros ca ăsta pentru această rambursare de taxa auto. Şi am zis aşa: măi, oameni buni, dacă eu am dat un ordin şi am spus modelul de cerere e în formatul respectiv, în care omul trece numele, CNP, maşina seria şi punct. Îi rog frumos pe colegii de la Fisc, pe Mişa, să mă urmărească pentru că luni dimineaţă, la ora 09, vreau să văd pe masa mea ordinul care schimbă lucrurile cum spun eu acum. Am dat mesajul foarte clar, domnul preşedinte Mişa are weekendul la dispoziţie. Şi eu calculez aşa - are ziua cât are ore de lucru, noi punem şi noaptea.”, a declarat Eugen Teodorovici, informează Digi24.