Eugen Tomac desființează alianțele PNL-USR: 'Niște improvizații. Într-un județ se înjură, în alt judeţ se pupă de zici că sunt fraţi'

Liderul PMP, Eugen Tomac, susţine că alianţele constituite în unele judeţe între PNL şi USR sunt “nişte improvizaţii“, dar că electoratul nu poate fi păcălit, câtă vreme într-un judeţ cele două formaţiuni se înjură, iar în altul “se pupă de zici că sunt fraţi“.

Eugen Tomac a afirmat, vineri, la Iaşi, într-o conferinţă de presă, că o alianţă înseamnă liste comune, cum s-a întâmplat cu Alianţa DA sau cu USL, însă la alegerile locale din acest an alianţele făcute în unele zone ale ţării sunt “nişte improvizaţii“.

“O alianţă înseamnă liste comune, cum a fost în 2004 cu Alianţa DA sau cu USL-ul. Acum sunt nişte improvizaţii. Într-un judeţ PNL cu USR se înjură, în alt judeţ se pupă de zici că sunt fraţi. Nu poţi păcăli electoratul în formatul ăsta. PMP nu a acceptat nicio alianţă împotriva firii în niciun judeţ. Mergem pe cont propriu. Noi vedeam o alianţă naturală anti-PSD pentru a mătura din administraţia locală tot ceea ce considerăm că ţine ţara pe loc“, a spus liderul PMP, Eugen Tomac, conform news.ro.

El consideră că partidele de dreapta ar fi trebuit să dea dovadă de maturitate şi să creeze un bloc politic comun anti-PSD.

“Din 41 de consilii judeţene, 28 sunt conduse de PSD. Având un singur tur la locale, sunt extrem de avantajaţi primarii în funcţie, iar noi am gândit raţional când am propus să se facă acest bloc. Fiecare partid crede că are voturile în buzunar şi poate face ce vrea cu ele. Viaţa ne va demonstra pe 28 septembrie că s-au înşelat. Nu există o alianţă la nivel naţional, sunt doar nişte improvizaţii locale cu scopul de a păcăli cetăţenii. PMP este pe picioarele lui. În 2016, am avut 800 de candidaţi în toată ţara, azi avem 2.436 de localităţi unde PMP candidează pe cont propriu“, a afirmat Tomac.

Cât priveşte alegerile parlamentare din 6 decembrie, PMP nu a luat nicio decizie dacă va participa singur sau într-o eventuală alianţă.

“După locale, PMP va analiza care este cea mai bună soluţie. Nu m-aş hazarda să spun de pe acum. Dar suntem pregătiţi fără nicio emoţie să ne atingem obiectivul de 10 la sută şi la alegerile locale şi la parlamentare“, a declarat liderul PMP, Eugen Tomac.