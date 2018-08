Europarlamentarul Claudia Țapardel: 'Bani mai mulți pentru pensii, salarii, educație, sănătate, infrastructură și mai puțini pentru instituții de forță'

Vești bune de la Palatul Victoria. Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că rectificarea bugetară este una pozitivă, ceea ce indică o evoluţie bună a economiei.

Europarlamentarul Claudia Țapardel susține că s-a ajuns la o rectificare pozitivă după aplicarea Programului de Guvernare, în urma căruia economia funcționează și are efecte pozitive pentru nivelul de trai al românilor.

„Cifrele și datele statistice sunt clare. După primele şapte luni din 2018, estimarea veniturilor la bugetul general consolidat a crescut cu aproape 6 miliarde de lei faţă de ceea ce se programase. Comparativ cu anul trecut, se observă că la prima rectificare bugetară în acest an rezultă o sumă mult mai consistentă, de peste cinci ori mai mare. În ceea ce priveşte evoluţia Produsului Intern Brut, comparativ cu estimarea iniţială, după primele şapte luni din acest an, specialiştii anunță că vom avea o creştere a Produsului Intern Brut în acest an, până la 945 miliarde lei, mai mare cu peste 37 miliarde lei faţă de estimările inițiale”, precizează europarlamentarul Claudia Țapardel.

Coaliţia PSD-ALDE şi Guvernul condus de premierul Viorica Dăncilă se ţin de cuvânt şi în privinţa măsurilor concrete legate de creşterea nivelului de trai al românilor. Sumele necesare pentru plata pensiilor şi salariilor sunt asigurate integral până la finalul anului în urma rectificării bugetare.

„Este încă o dovadă clară că tot ceea ce s-a spus despre banii de pensii şi salarii, chiar prin intermediul unor afirmaţii publice de la cel mai înalt nivel al statului, nu au fost decât simple zvonuri întreţinute în mod artificial. Românii trebuie să ţină cont de datele oficiale prezentate de Guvern şi să fie siguri că pensiile care tocmai au fost majorate au acoperire integrală în buget”, susține europarlamentarul Claudia Țapardel.

Sănătatea, Educaţia, Agricultura şi Transporturile sunt patru domenii care primesc mai mulţi bani în urma primei rectificări bugetare din 2018, ceea ce dovedeşte interesul maxim acordat de Guvern pentru tot ce înseamnă investiţii în infrastructură, dar şi o salarizare mai bună pentru cei care lucrează în educaţie şi sănătate.

„De remarcat faptul că pentru prima dată în ultimii patru ani, sectorul Transporturilor va primi bani în plus la rectificarea bugetară. Au fost şi reduceri de bugete, unele dintre ele la insituţii de forţă ale statului român, la Administraţia Prezidenţială dar şi la nouă dintre ministerele Cabinetului, adică acolo unde s-a constatat un grad scăzut de utilizare a sumelor aflate la dispoziţie”, precizează europarlamentarul Claudia Țapardel.