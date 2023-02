HARTĂ - Finlanda ridică o 'cortină de fier' la granița cu Rusia. A început construcția unui gard metalic care se va întinde pe o porțiune de 200 km (video)

Finlanda a început marţi construcţia noului gard metalic pe o lungime de 200 km din graniţa sa cu Rusia, o decizie luată după ce aceasta a invadat Ucraina, a anunţat marţi Paza de Frontieră, transmite AFP.

Lucrările la un proiect pilot de 3 km au început în apropierea oraşului Imatra, în sud-estul ţării.

Data-limită

Şantierul a fost lansat marţi 'cu tăieri de pădure şi vor continua pentru a permite construirea unei şosele şi instalarea unui gard', a transmis Paza de Frontieră într-un comunicat. Construirea a încă 70 km este prevăzută între 2023 şi 2025, în principal în sud-estul ţării.

Finlanda, care are o graniţă de 1.340 km cu Rusia, intenţionează să ridice în total garduri pe 200 km, un vast proiect estimat la 380 milioane de euro.

Barierele metalice de 3 metri înălţime vor fi acoperite cu sârmă ghimpată, iar în locurile considerate sensibile vor fi dotate cu camere de termoviziune, stâlpi de iluminat şi difuzoare.

Ultima fază urmează să se încheie în 2026.

Bariere de lemn pentru animale

Temându-se ca Rusia să nu folosească migranţii pentru a exercita o presiune politică, Finlanda, candidată la NATO, a modificat în iulie legea pazei de frontieră pentru a facilita construirea de bariere mai solide.

În prezent, frontierele finlandeze sunt securizate în principal cu bariere uşoare din lemn, concepute mai ales pentru a împiedica deplasarea animalelor.

La rândul lor, Estonia, Letonia şi Polonia au sporit sau au în plan să crească securitatea la frontierele cu Rusia.

În septembrie, mulţi ruşi au trecut în Finlanda după anunţul preşedintelui Vladimir Putin de mobilizare de rezervişti pentru a lupta în Ucraina.

Finlanda a restrâns ulterior considerabil accesul cetăţenilor ruşi pe teritoriul său.

Finland began to build a fence on the border with Russia, as if a bloody fence can save them. #Ukraine️ #RussianArmy #Donbas #UkraineWar #Russia #Europe #usa #ukraineRussiawar #Russian pic.twitter.com/38Ic6FPeOr