Florin Roman: Ludovic Orban a făcut dosare cu șină multor lideri PNL / VIDEO

Fostul lider al deputaților PNL, Florin Roman, spune că în loc să-l critice pe Florin Cîțu, Ludovic Orban ar trebui să-și clarifice incidentele în care a fost implicat cu mașina.

„Atacul la persoana declansat asupra lui Citu a venit de la Orban, a incercat un santaj politic la premier. Stia si se lauda printre apropiati. Orban e un lider de moda veche, el stie ca o competitie se mai castiga in Romania si cu dosar cu sina. Si el a fabricat dosare cu sina multor lideri PNL. Eu cred ca daca Orban era corect trebuia sa isi clarifice problema domniei sale, inca neclarificata, despre accidentul soldat cu ranirea unei fete minore in urma cu cativa ani in fata Palatului Cotroceni, trebuia sa isi clarifice rasturnarea cu automobilul cand se indrepta spre Vrancea. Eu cred ca dl Orban nu este in masura sa ridice astfel de probleme pentru ca istoria recenta a domniei sale....poate lamureste si episodul cu telefoanele date cu o seara inainte de candidatura dlui Citu, cand dl Orban telefonic si-a permis sa adreseze niste mesaje subliminale destul de periculoase unor colegi. A sunat niste colegi, probabil ca era mai obosit la ora respectiva, poate o sa ne lamureasca ce a fost cu acele telefoane. Si-a permis sa critice in termeni foarte duri niste colegi ca au avut alta optiune decat Orban. In seara respectiva a sunat mai multi colegi ministri”, a declarat Florin Roman, marți, la TVR 1.