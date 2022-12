Formația U2, George Cloney și alte peronalități au fost premiate în prezența lui Joe Biden

George Clooney şi grupul irlandez de rock U2 se numără printre personalităţile care au fost celebrate duminică la Centrul Kennedy din Washington, unde li s-a decernat un prestigios premiu cultural în prezenţa preşedintelui Joe Biden, transmite AFP, citat de Agerpres.

Numeroase vedete de la Hollywood şi crema Washingtonului au sărbătorit, de asemenea, cariera cântăreţei de soul Gladys Knight, a dirijoarei şi compozitoarei de origine cubaneză Tania Leon şi a cântăreţei evanghelice de gospel Amy Grant în această seară de gală, ajunsă la cea de-a 45-a ediţie.

Preşedintele Joe Biden şi soţia sa Jill, precum şi vicepreşedinta Kamala Harris şi soţul ei Douglas Emhoff, au fost invitaţi să participe la această seară prestigioasă în marele centru cultural al capitalei americane pe care fostul preşedinte Donald Trump, foarte nepopular în lumea culturii americane, l-a ocolit pe întreg parcursul mandatului său.

Premiaţii au participat anterior la o recepţie privată la Casa Albă, în prezenţa cuplului Biden şi a câtorva invitaţi selectaţi cu atenţie, după o cină organizată sâmbătă seara la Departamentul de Stat, in prezenta şefului diplomaţiei americane Antony Blinken.

Ceremonia va fi difuzată pe toate canalele importante din SUA pe 28 decembrie.

George Clooney, în vârstă de 61 de ani, şi soţia sa Amal, avocat specializat în apărarea drepturilor omului, au fost o prezenţă mult aşteptată. Starul din "Ocean's Eleven" şi "Batman şi Robin", care a regizat şi produs şi mai multe filme, s-a declarat onorat să primească această recunoaştere."Eu, care am crescut într-un orăşel din Kentucky, nu mi-am imaginat niciodată că voi fi aşezat într-o zi la balconul celor omagiaţi în Centrul Kennedy", a spus actorul într-un comunicat de presă."A fi menţionat alături de restul acestor artişti incredibili este o onoare".

Supranumită "împărăteasa muzicii soul", Gladys Knight, în vârstă de 78 de ani, s-a declarat "infinit mişcată"."Devotamentul Centrului Kennedy pentru artă este de neegalat şi sunt foarte recunoscătoare", a spus ea.

Cântăreţul şi filantropul Bono şi trupa sa U2, care au vândut 170 de milioane de albume în întreaga lume, sunt onoraţi pentru hituri legendare precum "Sunday Bloody Sunday", "Desire" şi "With or without you".

Câştigătoare a Premiului Pulitzer pentru muzică pentru opera sa "Stride", Tania Leon, în vârstă de 79 de ani, este cunoscută pentru compoziţiile sale inovatoare şi puternice, care îmbină muzica clasică şi ritmurile cubaneze, precum şi muzica de cameră.

Amy Grant, în vârstă de 62 de ani, a fost prima cântăreaţă de muzică creştină care a câştigat un disc de platină şi şase premii Grammy. Prima vedetă a muzicii creştine recunoscută de Centrul Kennedy, ea a spus că "niciodată, în visele ei cele mai nebuneşti" nu s-a aşteptat să primească acest premiu."De-a lungul anilor, i-am văzut pe mulţi din eroii mei celebraţi de colegii lor artişti, mereu emoţionată de capacitatea filmelor şi a muzicii de a ne aduce împreună şi de a găsi ce e mai bun în noi", a spus ea într-un comunicat de presă."Vă mulţumesc că aţi lărgit cercul pentru noi toţi". AGERPRES/(AS - autor: Raluca-Elena Anghel, editor online: Andreea Preda)