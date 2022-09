Fostul fundaş al naţionalei Italiei şi al lui Inter Milano, Davide Santon, îşi încheie cariera

El a petrecut ultimele patru sezoane la AS Roma, dar în sezonul trecut nu a avut nicio apariţie în tricoul romanilor.Santon a avut 8 selecţii la prima reprezentativă a Italiei între 2009 şi 2013 şi a câştigat de două ori campionatul cu Inter, el jucând trei sezoane în Anglia, la Newcastle United."Sunt obligat să ma opresc aici, corpul nu mă mai ascultă. Am mari probleme la ambii genunchi, am efectuat tot felul de investigaţii, de operaţii, din păcate nu mă mai pot bizui pe picioarele mele. Nu mi-am dorit să ajung aici, dar s-a întâmplat, nu mai e nimic de făcut, aşa cum mi-au spus şi medicii", a declarat Santon.Santon a avut doar 42 de apariţii în Serie A cu AS Roma, în patru sezoane, şi a fost acuzat că a refuzat să plece în altă parte pentru a putea câştiga un salariu facil în capitala Italiei.