Fostul mare internaţional italian Andrea Pirlo a recunoscut că a semnat un contract cu Real Madrid în 2006

Andrea Pirlo, fostul mare fotbalist al naţionalei Italiei, a dezvăluit miercuri că a semnat un contract cu Real Madrid în 2006, însă a hotărât atunci să rămână la AC Milan când a aflat că această echipă nu va fi retrogradată în Serie B din cauza scandalului Calciopoli, relatează EFE.

"După Calciopoli noi am câştigat Cupa Mondială şi nu ştiam cum va arăta fotbalul italian în următorul sezon. Deja semnasem contractul cu Real Madrid, dar Milan a rămas apoi în Serie A şi Liga Campionilor, iar apoi am semnat cu rossoneri", a recunoscut fostul mijlocaş într-un interviu pentru Radio TV Serie A, potrivit Agerpres.

Campionul mondial în 2006 cu Squadra Azzurra a mai spus că FC Barcelona a fost interesată de transferul său un an mai târziu.

"În timpul Trofeului Joan Gamper, Guardiola m-a chemat la birou pentru că mă dorea la Barcelona. În acelaşi timp, prindeau contur şi ideea şi posibilitatea ca Ibrahimovic să vină la Milano. În cele din urmă Ibra a sosit şi eu am rămas", a explicat Pirlo.Fostul mijlocaş o antrenează acum pe Sampdoria, ce luptă să nu retrogradeze în Serie C, dar în sezonul 2020-2021 a pregătit-o pe Juventus Torino, la care juca atunci Cristiano Ronaldo."S-o antrenez pe Juve a fost o experienţă frumoasă. A fost o călătorie cu o echipă tânără şi nouă. Nu regret. Să-l antrenez pe Cristiano Ronaldo te face să înţelegi cum devii numărul unu în lume. Este un profesionist exemplar în orice: de la nutriţie şi recuperare, până la antrenamentul propriu-zis", a afirmat Pirlo.El a jucat la trei mari rivale: Inter Milano, AC Milan şi Juve, însă din copilărie a fost fanul lui Inter."Când eram copil, eram un mare fan al Inter. Tatăl meu mă ducea în vacanţă la Viareggio şi când Inter era în cantonamentul său din acea zonă, mă duceam să cer autografe. Dar când devii profesionist, nu mai este la fel", a spus Pirlo, care a fost jucătorul lui Inter între 1998 şi 2001, avându-l câteva luni antrenor pe românul Mircea Lucescu, sub comanda căruia a evoluat înainte la Brescia.Cea mai mare rană a lui Pirlo este finala Ligii Campionilor din 2005, când Milan a condus-o cu 3-0 la pauză pe Liverpool, dar a pierdut în cele din urmă la lovituri de departajare. Italianul a fost atât de afectat, încât s-a gândit să renunţe."Cu Milan am câştigat tot, dar cea mai bună victorie a fost prima Ligă a Campionilor. Rana din finala de la Istanbul este greu de vindecat. M-am gândit chiar să renunţ. Aventura mea cu Milan nu s-a încheiat aşa cum am visat, am sperat să pot rămâne şi să fiu util în continuare, dar în acea perioadă exista o politică prin care celor trecuţi de 30 de ani li se oferea doar un contract pe un an", a afirmat Pirlo."Iar apoi am ales-o pe Juventus. A fost răzbunare pentru mine. Mi-am dorit foarte mult să le arăt tuturor că sunt încă un fotbalist capabil să joace la un nivel înalt şi am câştigat patru campionate şi am ajuns într-o finală de Liga Campionilor. Antonio Conte a fost un mare maestru al fotbalului", a continuat el.