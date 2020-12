Fotbalistul Andrei Burcă (CFR Cluj): 'Dacă nu câştigăm la Dinamo degeaba am câştigat în seara aceasta. Trebuie să ţinem pasul'

Fotbalistul Andrei Burcă a declarat, duminică seară, după meciul câştigat de CFR Cluj în faţa FCSB, scor 2-0, că el şi colegii săi şi-au dat “ultima picătură de energie pe teren”, după deziluzia din Liga Europa, şi de aceea au reuşit să se impună în confruntarea cu liderul Ligii I, relatează News.ro.

“Este o victorie foarte importantă, ne-am apropiat la trei puncte de ei. Era echipa momentului. A fost foarte dificil să ne montăm după meciul de la Berna, a fost o deziluzie, dar mă bucur pentru echipă, că am reuşit să ne montăm. Cu toţii ne-am dat ultima picătură de energie pe teren şi de-asta am reuşit să câştigăm. Au avut ocazii, dar au avut prin şuturi de la distanţă, nu i-am lăsat să se apropie de careu. Nu am încasat niciodată atâtea cartonaşe de când sunt eu la echipă. Dacă nu câştigăm la Dinamo degeaba am câştigat în seara aceasta, trebuie să ţinem pasul”, a spus Burcă.

Formaţia CFR Cluj a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa FCSB, într-un meci din etapa a XIII-a a Ligii I. Bucureştenii sunt pe prima poziţie în clasament, cu 30 de puncte, iar clujenii sunt pe trei, cu 27 de puncte.

Au marcat Deac ’35 (penalti) şi Costache ’73. Penaltiul a fost acordat pentru un fault al lui Miron la Vojtus.

În minutul 2, FCSB a cerut fără succes să i se acorde un penalti pentru un cenţ în careu al lui Camora.