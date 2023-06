FOTO - Biserică din Ucraina, bombardată de ruși: un preot a fost ucis

Un preot în vârstă de 72 de ani a fost ucis într-un atac rusesc asupra Bilozerka, în regiunea Herson, a declarat Andriy Yermak, șeful biroului președintelui Ucrainei, potrivit Sky News. Artileria a lovit curtea unei biserici, rănind și o femeie de 76 de ani, a mai spus Andriy Yermak. În timpul atacului au mai fost avariate patru clădiri rezidențiale, oficiul poștal, sedii administrative, piața centrală și elemente de infrastructură.

În paralel, a crescut numărul victimelor atacului aerian de la Krivoi Rog, în centrul Ucrainei. Autoritățile locale au anunțat că sunt 10 persoane decedate și cel puțin 28 rănite în clădirea cu cinci etaje atacată de ruși marți dimineață. O persoană a rămas sub dărâmături, a precizat primarul orașului Krivoi Rog, Oleksandr Vilkul.

❗️Russian artillery killed a priest during shelling of Bilozerka in #Kherson Region. One of the shells hit a church yard. The deceased was 72 years old. A 76-year-old woman was also wounded, the head of the Presidential Office, Andriy #Yermak, said.



Four residential buildings, a… pic.twitter.com/LG7sD3hVhz