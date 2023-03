FOTO - Chinezii au sărit prin flăcări în ultima zi a sărbătorilor de Anul Nou lunar. Ce semnificație are acest obicei vechi de mii de ani

China este o țară plină de tradiții, dar puține dintre ele sunt mai periculoase decât obiceiul de a sări prin flăcări pentru a scăpa de ghinion, caracteristic regiunii de sud a țării, scrie The Telegraph.

Zeci de chinezi curajoși din Jieyang, un oraș din provincia sudică Guangdong, au sărit prin flăcări săptămâna aceasta ca să aibă noroc în următorul an. Activitatea are de obicei loc în timpul serbărilor de Anul Nou chinezesc și de Festivalul Lanternei, ce are loc în a 15-a zi a primei luni din calendarul luni-solar chinezesc, într-o noapte cu lună plină.

Festivalul Lanternei, care pică de obicei în februarie sau în prima parte a lunii martie din calendarul Gregorian, marchează ultima zi de a sărbătorilor tradiționale de Anul Nou chinezesc.

Festivalul se ține încă din perioada timpurie a domniei dinastiei Han.

Sărbătoarea de Anul Nou chinezesc este centrată în special asupra eliminării lucrurilor care sunt rele și vechi și întâmpinarea lucrurilor bune și noi. Este vremea când chinezii îi venerează pe strămoși, exorcizează spiritele rele și se roagă pentru o recoltă bună.

În unele zone, localnicii se îmbracă în costume speciale, cară lectici și sar prin flăcări, toate activitățile având ca scop alungarea ghinionului.