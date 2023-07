FSB susține că a dejucat un atentat terorist: Guvernatorul Crimeei, vizat de o tentativă de asasinat

O persoană reținută pentru că ar fi pus la cale un atentat împotriva liderului Crimeei, Serghei Aksionov, a declarat că a plănuit să arunce în aer mașina acestuia în timp ce trecea cortegiul său de mașini, potrivit unei înregistrări video a interogatoriului publicat de Serviciul Federal de Securitate rus.

Anterior, Biroul central al Serviciului Federal de Securitate rus a declarat că serviciile de securitate au dejucat o tentativă de asasinare a lui Aksionov organizată de serviciile de securitate ucrainene: mașina acestuia urma să fie aruncată în aer cu ajutorul unui agent recrutat. În iunie, agentul a ajuns în Crimeea și a început să pregătească un atac terorist, dar a fost reținut în timp ce scotea o bombă dintr-un depozit.

"În decembrie 2022, am fost recrutat de către serviciile secrete ucrainene de către agentul meu, Igor, am primit indicativul "Karatist" și am fost instruit la un centru de pregătire în subversiune, deghizare și aplicare de machiaj, evitarea urmăririi și altele asemenea. Apoi am primit misiunea de a merge în Crimeea, la Simferopol. Pentru început, a trebuit să închiriez o locuință, să-mi cumpăr un telefon și să-mi găsesc un loc de muncă. Am luat legătura cu Igor în fiecare zi, așteptând noi instrucțiuni. Așteptam adresa unde se afla mașina pentru a planta acolo o mină, astfel încât să pot pune această mașină pe strada Sevastopolskaia pentru a arunca în aer coloana de mașini a lui Serghei Valerievich Aksionov", a declarat deținutul.

Au fost deschise dosare penale pentru tentativă de atac terorist și posesie ilegală de dispozitive explozive. "Karatistul" a fost arestat preventiv.

În urmă cu două luni, la 3 mai, FSB a raportat, de asemenea, o serie de atacuri teroriste prevenite în Crimeea, care i-au vizat pe Aksionov, pe președintele parlamentului Vladimir Konstantinov și pe primarul din Ialta, Yanina Pavlenko. FSB l-a numit pe Roman Mashovets, șeful adjunct al biroului lui Vladimir Zelenski, drept organizatorul direct al atacurilor.

Guvernatorul Crimeei comentează tentativa de asasinat asupra sa

Înlăturarea completă a amenințării teroriste din partea Ucrainei este posibilă numai realizând obiectivele operațiunii militare speciale, trasate de președinte, a declarat pe canalul său de Telegram liderul Crimeei, Serghei Aksionov.

„Sunt convins că cei care au comandat această crimă vor fi găsiți și pedepsiți”, a mai spus Aksionov.