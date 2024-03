Galezul George North îşi anunţă retragerea internaţională

Internaţionalul galez George North (31 ani) şi-a anunţat miercuri retragerea de la prima reprezentativă de rugby a ţării sale, urmând ca sâmbătă, contra Italiei, în Turneul celor Şase Naţiuni 2024, să dispute ultimul meci în tricoul acesteia, scrie AFP, potrivit Agerpres.

"Am decis că meciul de sâmbătă va pune capăt carierei mele internaţionale. După paisprezece ani pare a fi momentul potrivit să te retragi. Am iubit şi preţuit fiecare secundă în tricoul galez şi am avut coechipieri fantastici. Am fost foarte norocos să-mi realizez visul. Abia aştept să încep următorul capitol", a spus, pe X, North.

La 31 de ani, North are 117 selecţii cu Ţara Galilor (plus trei cu selecţionata "Leilor" britanici şi irlandezi).

Cu naţionala sa, el a câştigat Turneul celor Şase Naţiuni de patru ori (2012, 2013, 2019 şi 2021) şi a jucat la patru ediţii ale Cupei Mondiale (2011, 2015, 2019, 2023).

North a jucat pentru Ospreys, franciza din oraşul Swansea, din 2018, după ce a purtat culorile lui Llanelli Scarlets (2010-2013) şi Northampton Saints (2013-2018).

Aşa cum se ştie, din vara acestui an, North va evolua în liga a doua franceză, la Aix-en-Provence, el pierzându-şi astfel eligibilitatea pentru prima reprezentativă a ţării sale.