Gareth Bale vizează EURO 2024, chiar CM din 2026

Căpitanul selecţionatei de fotbal a Ţării Galilor, Gareth Bale, consideră că transferul său la Los Angeles FC, în liga profesionistă de fotbal american (MLS), îi conferă cele mai bune şanse să dispute EURO 2024, chiar şi Cupa Mondială din 2026, informează AFP, potrivit Agerpres.

Fostul jucător al echipelor Real Madrid şi Tottenham a semnat pentru doar un sezon cu Los Angeles FC, dar speră să-şi prelungească experienţa în Statele Unite."Mai am mulţi ani în faţă. Nu am venit aici doar pentru şase sau 12 luni", a declarat jucătorul, luni, la prezentarea sa oficială. "Am venit aici pentru a încerca să joc cât mai mult timp posibil".Cvintuplul câştigător al Ligii Campionilor, care va împlini 33 de ani sâmbătă, vizează şi naţionala galeză, care va disputa în acest an prima sa Cupă Mondială după 64 de ani."Să fiu aici, îmi dă cea mai bună şansă posibilă să disput EURO şi poate chiar un turneu în plus", a adăugat jucătorul, referindu-se la Cupa Mondială din 2026, competiţie organizată în asociere de SUA, Canada şi Mexic.Internaţionalul galez Gareth Bale, care şi-a încheiat contractul cu Real Madrid, echipă alături de care a cucerit recent pentru a cincea oară Liga Campionilor, a semnat un contract cu Los Angeles FC.Gareth Bale va fi coechipier la Los Angeles FC cu fundaşul Giorgio Chiellini, fostul căpitan al naţionalei Italiei şi al echipei Juventus Torino, care a semnat recent cu franciza americană.Atacantul galez a evoluat începând din 2013 la Real Madrid, club care a plătit 100 de milioane euro pentru a-l recruta de la echipa engleză Tottenham Hotspur.Bale a ajutat naţionala Ţării Galilor să se califice la Cupa Mondială pentru a doua oară în istoria sa, graţie victoriei obţinute în barajul cu Ucraina (1-0), luna trecută.