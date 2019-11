Gareth Southgate, selecționerul Angliei, a confirmat că Sterling a fost scos din lot pentru meciul cu Muntenegru, după ce a avut un conflict cu Joe Gomez

Gareth Southgate, selecționerul echipei naționale de fotbal a Angliei, a confirmat că a luat decizia de a-l scoate din lot pe fotbalistul Raheem Sterling pentru meciul cu Muntenegru, de joi, după ce acesta a intrat într-un conflict cu colegul Joe Gomez, anunță MEDIAFAX.

"Decizia a fost luată, aceea de a-l scoate din lot pe Raheem pentru meciul de joi. Asta este tot, din punctul meu de vedere. Sunt foarte impresionat de jucătorii mei, au fost foarte maturi (...) Raheem este foarte important pentru noi, dar cred că am luat decizia corectă", a declarat Southgate, marți, într-o conferință de presă, citat de BBC.

Hotărârea a venit în urma unui conflict pe care l-a avut jucătorul lui Manchester City cu Joe Gomez, fotbalistul echipei Liverpool. Cei doi s-au duelat în campionat, duminică, iar vicecampioana Angliei s-a impus cu 3-1. Sterling şi Gomez s-au certat la finalul meciului de pe Anfield şi au continuat discuţiile şi în momentul în care s-au reunit la lotul echipei naţionale. S-a ajuns până la o confruntare fizică, la cantina unde jucătorii luau masa.

"Atât eu, cât şi Joe, am avut ceva de zis, am lămurit situaţia şi am trecut mai departe. Facem parte dintr-un sport unde emoţiile pot pune stăpânire pe tine şi sunt destul de bărbat să recunosc când se întâmplă asta", a fost mesajul postat de Raheem Sterling, marți.

Anglia va întâlni Muntenegru, joi, de la ora 21:45, pe Stadionul Wembley, în penultima rundă din grupa A de calificare la EURO 2020. Pentru a-și asigura prezența la turneul final, englezii au nevoie să obțină cel puțin o remiză.