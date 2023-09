George Buhnici rupe tăcerea, la un an de la 'scandalul celulitei'. Adevărul despre declarația controversată, care i-a adus o avalanșă de critici

La un an de la declarațiile care au inflamat spiritele din România, George Buhnici vorbește despre situația confuză de care s-a lovit în acea perioadă. Invitat la podcast-ul lui Mihai Morar, el a vorbit pe larg despre acest subiect care l-a afectat profund.

A trecut deja un an de la declarațiile controversate ale lui George Buhnici, care au stârnit un val de reacții negative în spațiul public din țara noastră. Acum, invitat la podcast-ul lui Mihai Morar, el a vorbit despre perioada dificilă și confuză din acea perioadă, cât și de modul în care a ales să se apere.

George Buhnici: „Prima lună n-am ieșit din casă”

„Prima lună n-am ieșit din casă, am ieșit foarte puțin. D-aia am și răspuns atunci greu. Eu efectiv nu mai puteam să mă uit la televizor, nu mai știam ce să fac. Cu toată experiența, nu am știut ce să fac. A pornit așa, ca o avalanșă, toate lucrurile veneau din toate părțile și eu nu știam ce să fac într-un astfel de moment. Am început să-mi creez justificări, să mă gândesc, să investighez, să mă uit, cred că în mintea mea era un cocktail de habar n-am ce”, a spus George Buhnici, în cadrul podcast-ului „Fain&Simplu”.

Întrebat dacă crede că modul în care a încercat să gestioneze situația doar a amplificat reacția negativă a publicului, George Buhnici a răspuns sincer.

„Eu credeam că am situația sub control, pentru mine lucrurile păreau clare, într-un anumit fel. În mintea mea era această prăpastie: "Băi, oamenii ăștia știu cine sunt. Ok, mi-am ales greșit niște cuvinte, dar ați înțeles ce am vrut să zic", știi? Și am devenit defensiv într-un moment în care nu trebuia să devin defensiv”, a spus acesta.

„Trebuia să-mi pun cum mi-a zis cineva, dar mi-a zis mai târziu: "George, câtă cenușă ai, toată". "Băi, dar eu altceva am vrut să zic". Zice: "Nu contează ce crezi tu că ai vrut să spui, contează ce a ieșit, încetează să te mai justifici, că nu interesează pe nimeni". Mi-a luat foarte multă vreme să înțeleg că nu are rost să mă agăț de ce am vrut eu să spun, pentru că degeaba ești bine intenționat, dacă de pe urma acțiunilor tale se creează ceva rău”, a continuat George Buhnici.

Totodată, vedeta a menționat că există și „o binecuvântare în situațiile genul ăsta.” „Va veni ziua când voi fi recunoscător pentru ce mi s-a întâmplat.(...) Era chestia de care aveam nevoie, nu la magnitudinea asta. Dar a ajutat pe toate planurile, pe unele nu. Dar per total e un mare plus. Simt că sunt în cel mai bun moment al carieriei.”, a precizat Buhnici.

Declarațiile care au stârnit controverse

Cu un an în urmă, George Buhnici făcea unele declarații care au stârnit un val enorm de controverse în spațiul public din țara noastră. El a vorbit în termeni foarte expliciți despre doamnele și domnișoarele care merg la litoral, făcând o serie de comentarii despre fizicul acestora.

„Și-am văzut fete care arată foarte bine, aici. Dar am văzut și fete care nu arată foarte bine. Și nu aș vrea să mi se interpreteze, suntem la festival, putem să dăm vina pe orice, bă, dar serios, mai mergeți pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele, aș vrea ca pielea aia să n-aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală”, spunea la vremea aceea George Buhnici.