George Simion anunță strategia AUR: Nu facem coaliții cu broasca și cu știuca/ Video

Liderul AUR, George Simion, susține că strategia partidului, în anul electoral 2024, este să nu facă alianțe cu ”broasca și cu știuca”. Simion a explicat că miza AUR este să câștige cât mai multe mandate la europarlamentare pentru a fi o forță între partidele suveraniste din Europa.

”Nu facem coaliții cu broasca și cu știuca, cei care au distrus România. 33 de ani nu am avut conducători, am avut bieți guvernanți slabi care nu erau proprii lor stăpâni, de asta am ajuns unde am ajuns”, a conchis George Simion.

Vorbind despre lista candidaților AUR pentru alegerile europarlamentare, George Simion a subliniat încă o dată faptul că AUR nu a procedat precum restul partidelor din România, care au ales să trimită în Parlamentul European sinecuriști, oameni care merge acolo ca să iasă la pensie din politică.

”Sloganul campaniei noastre la europarlamentare este Apărătorii Patriei Române. Am ales ca lista să fie condusă de domnul Terheș, singura voce care în timpul pandemiei și a crizelor a dus interesul românilor și în Parlamentul European, a arătat tuturor ce se întâmplă acolo. Suntem singura formațiune suveranistă cu reprezentare parlamentară și e important ca pe temele majore – Green deal, identitate digitală sau schimbarea tratatelor – partidele suveraniste din statele UE să reușească sa câștige alegerile în țara lor”, a spus Simion.