George Simion critică abuzurile guvernului condus de Donald Tusk: 'Observ cu mare îngrijorare atacul lui Tusk asupra statului de drept'

Evenimentele recente din Polonia – reorganizarea mass-mediei de stat, cazurile lui Mariusz Kamiński și Maciej Wasik, precum și încercarea de a prelua cu forța procuratura - ridică serioase îngrijorări cu privire la acțiunile guvernului lui Donald Tusk. Reprezentanțiii Partidului Lege și Justiție (PiS) protestează și fac apel la politicienii occidentali pentru sprijin.

George Simion a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce el a numit atacul „noului guvern polonez al lui Donald Tusk, susținut de Manfred Weber, asupra statului de drept”.

„În cele 30 de zile de guvernare a lui Tusk, pentru prima dată după 1989, ordinea constituțională din Polonia a fost contestată”, spune politicianul român, acesta menționând mai întâi preluarea ilegală a mass-mediei de stat, apoi încercarea neconstituțională de a retrage mandatele a doi parlamentari ai Poloniei - Kamiński și Wasik. În postarea sa, George Simion se referă la deputații PiS drept primii „deținuți politici de la căderea comunismului”.

El s-a referit și la încercările noului ministru al Justiției, Adam Bodnar, de a subordona parchetul controlului său. „Noul ministru al Justiției a lansat un atac și o tentativă de preluare politică ilegală a parchetului profesionist, care, sub ministrul Zbigniew Ziobro, se ocupase de mafiile din Polonia”.

Politicianul și-a exprimat speranța că guvernul polonez „nu va impune Poloniei standarde rusești și belaruse”.

„Am încredere că guvernul polonez se va abține de la a impune standarde rusești și belaruse în Polonia. Sprijin națiunea poloneză în lupta lor împotriva fărădelegilor și anarhiei. Fac un apel la adresa Europei să apere suveranitatea și statul de drept în Polonia!”, a mai spus George Simion.

