Georghe Hagi, declarație despre Viitorul: 'Nu e nimic câştigat, doar avem în faţă un rezultat foarte bun obţinut în deplasare'

Antrenorul echipei Viitorul, Gheorghe Hagi, este de părere că formaţia sa nu se poate considera calificată în faza următoare, în ciuda victoriei din tur obţinute cu formaţia Luxemburg Racing Union, în turul 1 preliminar al Ligii Europa. El a declarat că nu e nimic câştigat deocamdată şi că nu va trata uşor partida retur, fiind convins că adversarii vor veni să marcheze, informează news.ro.

Hagi a afirmat, miercuri după-amiază, într-o conferinţă de presă, că Viitorul se află în faţa unui rezultat foarte bun.

“Este a doua repriză pe care trebuie să o jucăm acasă, prima am făcut-o foarte bine la ei, am fost serioşi. Avem în faţa noastră un rezultat foarte bun, dar asta nu înseamnă că am trata uşor acest meci, din contră trebuie să fim foarte atenţi pentru că ei au un joc simplu, direct şi cu siguranţă vor veni să mrcheze. Sunt mult mai puternici ca noi şi trebuie să fim atenţi la jocul lor şi mai ales la fazele fixe pentru a nu avea surprize. Sper să facem iarăşi un meci frumos, să jucăm bine şi la sfârşit să trecem acest tur. După aceea ne gândim şi la campionat”, a declarat Gheorghe Hagi.

El îşi doreşte ca jucătorii săi să fie la fel de serioşi ca în tur, să joace bine şi să marcheze.

“Nu e nimic câştigat, doar avem în faţă un rezultat foarte bun obţinut în deplasare. Sper ca mâine să fim la fel de serioşi să jucăm la fel de bine, să marcăm goluri, să avem spiritul nostru pe care l-am arătat şi la ei”, a afirmat antrenorul Viitorului.

Partida retur dintre Viitorul şi Luxemburg Racing Union va avea loc joi, de la ora 18.00, pe stadionul din Ovidiu.

În meciul tur formaţia constănţeană a câştigat cu 2-0, golurile fiind marcate de Denis Drăgiş ’23 şi Ianis Hagi ’82 (penalti).